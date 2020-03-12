В полиции прокомментировали стрельбу по новосибирцу из авто

12 Март 2020 2020-03-12T15:51:52+03:00

Напомним, сегодня сибиряки сообщали о том, что в Ленинском районе произошла стрельба. Фото: Влад КОМЯКОВ

Всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, полицейские просят сообщить об этом

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В ГУ МВД рассказали о том, что происходит сейчас на пересечении улиц Серафимовича и Степная в Ленинском районе. Напомним, сегодня сибиряки сообщали о том, что там произошла стрельба.

— Сотрудники полиции прибыли на место, однако к тому моменту потерпевшего на месте обнаружено не было. Кроме того, в правоохранительные органы не поступало никаких сообщений из медучреждений о поступивших к ним пациентах с подобными травмами. В настоящее время полицейские находятся на месте происшествия, опрашивая возможных свидетелей событий, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить об этом в полицию по телефонам: 232-17-18, 232-64-79.

Напомним, сегодня, 12 марта, сибиряки сообщили в полицию о стрельбе в Ленинском районе. В соцсетях люди сообщали о том, что неизвестные из окна иномарки выстрели в пешехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU