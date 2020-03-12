«Лицо в крови»: в новосибирца выстрелили из проезжавшего мимо авто

12 Март 2020 2020-03-12T13:43:29+03:00

О ЧП очевидцы рассказали в соцсетях: сейчас на месте работает полиция

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В Ленинском районе Новосибирска прохожие услышали стрельбу. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что неизвестные из окна машины обстреляли пешехода.

— На пересечении улиц Серафимовича и Степная по идущему по улице человеку из окна иномарки неизвестные несколько раз выстрелили, а потом уехали. У пострадавшего на лице было видно кровь, — передает слова очевидцев событий паблик «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что в настоящее время полицейские разбираются в случившемся.

— В полицию поступило сообщение о стрельбе в Ленинском районе, на место происшествия выехали сотрудники отдела полиции №7 «Ленинский» для выяснения обстоятельств и подробностей случившегося. На данный момент вся информация проверяется, — пояснили в ГУ МВД.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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