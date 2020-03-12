2020-03-12T09:30:54+03:00
Общество

Спецназовцы второй раз за сутки окружили ТЭЦ-2

КП-Новосибирск публикует фото с места событий
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Вид бойцов в форме взбудоражил сибиряков. Фото: пресс-служба СГКВид бойцов в форме взбудоражил сибиряков. Фото: пресс-служба СГК
Изменить размер текста:

В четверг, 12 марта, на ТЭЦ-2 завершились совместные учения новосибирских силовиков. Напомним, вчера гвардейцев заметили очевидцы и выложили фото и видео в соцсетях.

Эвакуация персонала ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба СГК

Эвакуация персонала ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба СГК

В пресс-службе УФСБ пояснили, что это проходили антитеррористические учения под названием «Молния»:

Оцепление оперативными группами. Фото: пресс-служба СГК

Оцепление оперативными группами. Фото: пресс-служба СГК

— Учения проводились в целях отработки механизма реагирования силовых структур, органов власти и руководства ТЭЦ-2 на возможные террористические угрозы. Также организовывалось взаимодействия оперативных и экстренных служб с органами власти при критическом уровне террористической опасности.

Полиция в полной боевой готовности. Фото: пресс-служба СГК

Полиция в полной боевой готовности. Фото: пресс-служба СГК

— По оценке Оперативного штаба цели учения достигнуты. Подразделения, участвующие в учебной контртеррористической операции, готовы к предотвращению чрезвычайной ситуации, — заключили в пресс-службе УФСБ.

Условный террорист. Фото: пресс-служба СГК

Условный террорист. Фото: пресс-служба СГК

Подразделения силовых структур отработали введение режима контртеррористической операции, тренировались освобождать заложников, проводить аварийно-спасательные, эвакуационные и другие неотложные работы.

Оцепление вокруг ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба СГК

Оцепление вокруг ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба СГК

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бойцы ОМОН возле ТЭЦ-2 всполошили сибиряков

В генерирующей компании объяснили, что происходит (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спецназовцы второй раз за сутки окружили ТЭЦ-2
Скоро потравят: в новосибирской школе возле столовой замечены тараканы
Выставку УчСиб могут перенести из-за эпидемии коронавируса
Навела красоту: сибирячка сходила в салон в салон красоты и попала под следствие
«Мама выгнала из дома, когда узнала о ребенке»: сибирячка снялась в шоу «Беременна в 16»
Стало известно, отменят ли концерт солиста Rammstein в Новосибирске из-за угрозы коронавируса
Новосибирцы на сутки застряли в норильском аэропорту: рассказываем, что случилось
Ужасы из ТВ-экрана: вот что по-настоящему страшно!
Прикинулся внуком: новосибирский мошенник выманил у пенсионерки 40 тысяч рублей
«Этому городу нужен герой»: мужчина в доспехах рассмешил пассажиров метро
«Если не пристроим — выгоним на улицу»: волонтеры ищут хозяев бездомному псу
В Новосибирской области 5 взрослых и двоих детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
«Комп есть? А если найду?»: сибиряка позабавила «четкая» реклама в маршрутке
«Видимо, перестраивался»: тягач врезался в такси возле Речного вокзала
«Потолок рушится, пол перекосило»: люди жалуются на аварийный дом под Новосибирском, в котором страшно жить
«Он страдал от жуткой боли»: из-за неправильного лечения у кота начали гнить кости
«Выталкивали несколько часов»: в Новосибирске две скорые застряли в снегу
Из-за угрозы коронавируса в Новосибирске отменили «Крымскую весну»