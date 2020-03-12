Спецназовцы второй раз за сутки окружили ТЭЦ-2

12 Март 2020 2020-03-12T09:30:54+03:00

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В четверг, 12 марта, на ТЭЦ-2 завершились совместные учения новосибирских силовиков. Напомним, вчера гвардейцев заметили очевидцы и выложили фото и видео в соцсетях.

Эвакуация персонала ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба СГК

В пресс-службе УФСБ пояснили, что это проходили антитеррористические учения под названием «Молния»:

Оцепление оперативными группами. Фото: пресс-служба СГК

— Учения проводились в целях отработки механизма реагирования силовых структур, органов власти и руководства ТЭЦ-2 на возможные террористические угрозы. Также организовывалось взаимодействия оперативных и экстренных служб с органами власти при критическом уровне террористической опасности.

Полиция в полной боевой готовности. Фото: пресс-служба СГК

— По оценке Оперативного штаба цели учения достигнуты. Подразделения, участвующие в учебной контртеррористической операции, готовы к предотвращению чрезвычайной ситуации, — заключили в пресс-службе УФСБ.

Условный террорист. Фото: пресс-служба СГК

Подразделения силовых структур отработали введение режима контртеррористической операции, тренировались освобождать заложников, проводить аварийно-спасательные, эвакуационные и другие неотложные работы.

Оцепление вокруг ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба СГК

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ИСТОЧНИК KP.RU