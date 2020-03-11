Бойцы ОМОН возле ТЭЦ-2 всполошили сибиряков
В среду, 11 марта, жители Новосибирска заметили бойцов ОМОНа вокруг здание ТЭЦ-2 на улице Станционной. Очевидцы отмечали, что бойцы при полном обмундировании с автоматами и бронежилетами.
В Сибирской генерирующей компании поспешили успокоить сибиряков.
— Ничего страшного, это ФСБ проводит учения, они об этом еще вчера предупреждали, — пояснила корреспонденту КП-Новосибирск замначальника управления СГК Наталья Барсукова.
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ИСТОЧНИК KP.RU