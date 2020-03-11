Бойцы ОМОН возле ТЭЦ-2 всполошили сибиряков

11 Март 2020 2020-03-11T09:47:06+03:00

Свидетели передавали, что бойцы ОМОН оцепили все здание ТЭЦ-2. Фото: очевидцы

В генерирующей компании объяснили, что происходит

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В среду, 11 марта, жители Новосибирска заметили бойцов ОМОНа вокруг здание ТЭЦ-2 на улице Станционной. Очевидцы отмечали, что бойцы при полном обмундировании с автоматами и бронежилетами.

В Сибирской генерирующей компании поспешили успокоить сибиряков.

— Ничего страшного, это ФСБ проводит учения, они об этом еще вчера предупреждали, — пояснила корреспонденту КП-Новосибирск замначальника управления СГК Наталья Барсукова.

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ИСТОЧНИК KP.RU