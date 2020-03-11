Искал любви: новосибирец устроил дебош в секс-шопе

11 Март 2020 2020-03-11T07:10:10+03:00

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В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ рассказали о том, как прошли минувшие выходные дни на охраняемых объектах в г. Новосибирск.

6.03.2020г. неустановленный мужчина средних лет, представившийся «полковником полиции», находясь в изрядной степени опьянения, в пиццерии на ул. Ядринцевская выражался грубой нецензурной бранью в адрес персонала и посетителей. Бойцы группы быстрого реагирования вывели его из заведения.

7.03.2020г. палку колбасы хотел похитить молодой человек в супермаркете на ул. Кошурникова, но был задержан работниками магазина. В присутствии ГБР несостоявшийся воришка был вынужден рассчитаться за товар, после чего его отпустили.

7.03.2020г. Работники одного из кафе, расположенного в фуд-корте торгового центра на ул. К. Маркса, вызвали группу быстрого реагирования после того, как молодой человек заявил, что, несмотря на установленные правила, рассчитается за обед только после того, как поест. Бойцы ГБР прибыли по вызову и проконтролировали, чтобы счет был оплачен.

8.03.2020г. работники магазина на ул. Б. Богаткова нажали кнопку тревожной сигнализации, заметив несанкционированную торговлю цветами на территории их учреждения. Вмешательство гвардейцев не потребовалось: торговцы цветами покинули охраняемый объект до прибытия ГБР — как только узнали о вызове группы.

8.03.2020г. в супермаркете на пр. К. Маркса две девочки подросткового возраста попытались украсть две плитки шоколада, общей стоимостью 500 рублей, но были задержаны бойцами ГБР ГВАРДИИ и переданы сотрудникам полиции.

9.03.2020г. в три часа утра, возможно, любви и понимания искал пьяный новосибирец в секс-шопе на пр. Маркса. Не совершая покупок, он приставал к продавщицам и не собирался уходить. Вызванный экипаж ГБР выпроводил его.

ИСТОЧНИК KP.RU