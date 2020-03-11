2020-03-11T07:10:10+03:00
Общество

Искал любви: новосибирец устроил дебош в секс-шопе

Сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пришлось утихомирить несколько дебоширов
Поделиться:
Девочек - подростков поймали на воровстве шоколада. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Девочек - подростков поймали на воровстве шоколада. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
Изменить размер текста:

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ рассказали о том, как прошли минувшие выходные дни на охраняемых объектах в г. Новосибирск.

6.03.2020г. неустановленный мужчина средних лет, представившийся «полковником полиции», находясь в изрядной степени опьянения, в пиццерии на ул. Ядринцевская выражался грубой нецензурной бранью в адрес персонала и посетителей. Бойцы группы быстрого реагирования вывели его из заведения.

7.03.2020г. палку колбасы хотел похитить молодой человек в супермаркете на ул. Кошурникова, но был задержан работниками магазина. В присутствии ГБР несостоявшийся воришка был вынужден рассчитаться за товар, после чего его отпустили.

7.03.2020г. Работники одного из кафе, расположенного в фуд-корте торгового центра на ул. К. Маркса, вызвали группу быстрого реагирования после того, как молодой человек заявил, что, несмотря на установленные правила, рассчитается за обед только после того, как поест. Бойцы ГБР прибыли по вызову и проконтролировали, чтобы счет был оплачен.

8.03.2020г. работники магазина на ул. Б. Богаткова нажали кнопку тревожной сигнализации, заметив несанкционированную торговлю цветами на территории их учреждения. Вмешательство гвардейцев не потребовалось: торговцы цветами покинули охраняемый объект до прибытия ГБР — как только узнали о вызове группы.

8.03.2020г. в супермаркете на пр. К. Маркса две девочки подросткового возраста попытались украсть две плитки шоколада, общей стоимостью 500 рублей, но были задержаны бойцами ГБР ГВАРДИИ и переданы сотрудникам полиции.

9.03.2020г. в три часа утра, возможно, любви и понимания искал пьяный новосибирец в секс-шопе на пр. Маркса. Не совершая покупок, он приставал к продавщицам и не собирался уходить. Вызванный экипаж ГБР выпроводил его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Машину негде ставить»: сибирячка пожаловалась на огромные сугробы на парковке
Искал любви: новосибирец устроил дебош в секс-шопе
Там сейчас не проехать: возле плотины ОбьГЭС произошла авария с грузовиком
«Как же я был слеп»: сибиряк потребовал у бывшей вернуть подарки и долги на 400 тысяч рублей
Браконьер выложил фото с убитым медведем в соцсетях и попался полиции
«Шумно и грязно»: жители новосибирских многоэтажек требуют закрыть снегоплавильную станцию
Ошейник с запахом трав: сибирячка спасла замерзающего котенка по пути на работу
«Обои расходятся по швам»: пьяный ремонтник испортил квартиру сибиряка
Кошку, которая спала в коляске, выбросили в мусоропровод
«Сибирь» вышла в полуфинал Восточной конференции КХЛ, обыграв «Автомобилиста»
Эксперты рассказали, зачем нужны «умные» грузоперевозки и как они сэкономят нервы клиентам
Велодорожка длиной 1300 метров появится в парке «У моря Обского»
Когда ходит – горбится: в Новосибирске пропала хромая пенсионерка в двух шапках
Помешал коронавирус: блогеру не удалось отвезти новосибирский снег в Дубай
Лежат в зерне на снегу: новосибирцы находят мертвых голубей в центре города
Приемных родителей стало меньше: сибиряки за год усыновили 212 детей
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега в ночь с 10 на 11 марта
«Дочь еле отбилась»: собаки напали на школьницу в Искитиме
«Просто ведьма»: сибирячка в купальнике и ботфортах показала откровенный танец
В Дзержинском районе столкнулись две иномарки: пострадала 9-летняя девочка
Отрезало обе ноги: в Новосибирске мужчина попал под поезд
Нашли боеприпасы: в Болотном эвакуировали жителей нескольких домов
#Ятожепомню: феминистки провели акцию в память беременной сибирячки, которую зарезал сожитель
«Глуховат и слепой на один глаз»: сибирячка приютила старого больного пса и не пожалела
Девяностые вернулись: банда отобрала у сибиряка «Mercedes» и вымогала 300 тысяч рублей
«Даже внучку не поздравить»: жители новосибирского села не смогли выехать из-за заметенных дорог на праздники
Со двора не выехать: сибиряков возмутили пробки на новом переезде с Родников