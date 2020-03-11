2020-03-11T05:29:23+03:00
Общество

«Шумно и грязно»: жители новосибирских многоэтажек требуют закрыть снегоплавильную станцию

Одна из новостроек оказалась в 10 метрах от забора снегоплавильного сооружения
Екатерина КОМЯКОВА
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Снегоплавильная станция под окнами на улице Федосеева. Фото: Лариса БелоусоваСнегоплавильная станция под окнами на улице Федосеева. Фото: Лариса Белоусова
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В Новосибирске с 20 февраля начала снова работать снегоплавильная станция на улице Федосеева. Два года назад местные жители активно протестовали — им не нравились шумные и грязные работы под окнами. Активисты даже обратились в суд, который постановил приостановить работу станции, пока не будут созданы необходимые санитарные условия, по ним санитарная граница до жилых домов, должна быть не менее ста метров. Городские власти планировали найти другое место для размещения снегоплавильного комплекса, но спустя два года станцию запустили на прежнем участке.

Местные жители обратились в редакцию КП-Новосибирск снова с теми же жалобами.

— Начинают шуметь с семи утра, к тому же грязь постоянно во дворах, под окнами, — рассказывает жительница дома на Федосеева Елена Белоусова. — Так у нас же рядом еще один дом построился ЖК Пифагор, у них вообще от забора дистанция всего 10 метров. Когда жители этого дома покупали квартиры, им даже показывали документы из суда — постановление, что снегоплавильная станция закрыта.

Власти открыли снегоплавильную станцию, ссылаясь на режим ЧС. Местные жители уже написали несколько жалоб в Роспотребнадзор, полицию, обратились также к приставам по вопросу неисполнения судебного предписания, но пока реакции от проверяющих органов не последовало.

— Мы доказали свои права в суде! Нам сказали, что решат проблему, найдут другие варианты. Видимо, не нашли. Зачем тогда нам законы, судебные решения, если через них можно просто так взять и переступить? — высказывает недовольство активистка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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