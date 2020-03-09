«Мы транслировали то, что чувствовали»: в Новосибирске открылась провокационная выставка

9 Март 2020 2020-03-09T18:09:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске, 9 марта, в лофт-парк «Подземка» открылась необычная выставка — «Любовь через искусство». На открытие пришла большая часть жителей города.

— У нас не было изначального посыла провоцировать, качать какие-то права. Мы просто взяли тему любви и раскрыли ее через тему насилия, боли, романтичную любовь, — рассказала «КП-Новосибирск» координатор выставки художница Ануш.

На выставке было представлено около 70 картин художников из разных городов — Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Санкт-Петербург. Многие авторы стояли рядом со своими творениями, чтобы объяснить, что они хотели показать своим арт-объектам.

Напомним, что раннее «КП-Новосибирск» писала о том, что православных активистов возмутило подобное «просвещение». Тем более это происходит во время Великого поста. Художникам нашлось, что ответить на это.

— Мы любим православных активистов. Это единственное, что могу сказать, — подчеркнула Ануш. — У нас не было задачи думать, как это люди воспримут. Мы просто транслировали то, что чувствовали.

Во время всего вечера звучала приятная музыка, читали стихи, и слышался звонкий смех.

Подробный фотоотчет смотрите на нашем сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ

Православные активисты ополчились на выставку гениталий во время Великого поста

Общественники посчитали картины с женскими половыми органами угрозой национальной безопасности и просят запретить мероприятие [18+] (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU