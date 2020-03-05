Православные активисты ополчились на выставку гениталий во время Великого поста

В Новосибирске анонсировали открытие 9 марта выставки-инсталляции «Любовь через искусство». Название безобидное, а вот содержание может кого-то шокировать, недаром возрастной ценз 18+.

В коллекции около 70 картин, на них изображена любовь между мужчиной и женщиной. Ипостаси любви разные: от невинной романтики до конкретного изображения половых органов. Даже вход на выставку будет оформлен в виде того самого «бутона».

О проведении данного художественного лав-шоу узнали православные активисты из движения «Сорок сороков». Ну, не приемлют они подобное искусство, тем более что время выбрано самое неудачное - Великий пост, когда надо бы отказаться от различного рода удовольствий, в том числе и плотских. Активисты вообще не считают такие рисунки искусством.

На холстах изображена любовь во всех ее проявлениях. Фото: предоставлено куратором выставки Ануш.

- Судя по всему, речь на этой выставке пойдет совсем не о любви. Можно сказать, что если таланта нет, то привлекают внимание с помощью чего-то запретного. У нас вопрос к администрации Новосибирска. В Указе Президента РФ прямо говорится о том, что размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей является угрозой национальной безопасности России в области культуры, - рассказал КП-Новосибирск представитель движения Георгий Солдатов.

Организатор выставки, новосибирская художница Ануш, говорит, что творцы создавали картины не ради эпатажа. В то же время женщина понимает, что кому-то полотна могут показаться провокацией. Сама Ануш занимается живописью уже четыре года. Ее картины хранятся в частных коллекциях по всему миру.

- У нас много инсталляций. Например, одна из них представляет девушку, из половых органов которой выходят ленты и выползают пауки. Таким образом художник переживает свою собственную боль и травму через искусство. Картина говорит о травмированности женщины, - описывает один из экспонатов Ануш.

На выставке представят около 70 картин. Фото: предоставлено куратором выставки Ануш.

В общем, люди искусства сошлись во мнении: то, что естественно, - не безобразно. А активисты - против. Надо ли выставлять подобное творчество на всеобщее обозрение?..

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Это прививание пошлости»

КП-Новосибирск связалась с психологом и сексологом Инной Чудиновой. Женщина объяснила, к чему может привести резкое погружение в тему секса:

- Если человек сексуально не раскрепощен и увидит такие вещи, от этого перформанса ему лучше не станет. Кого-то подобное может повеселить, а кого-то - закрыть еще больше. Здесь, возможно, прививание пошлости. Просто непонятно, как человек может вынести из этой выставки полезную информацию в плане раскрытия сексуальности. Сексуальное воспитание нужно начинать постепенно, от «ангельской» любви, а уже потом двигаться дальше.

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Даже вход на экспозицию будет оформлен как женские органы (подробнее).