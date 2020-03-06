«Вцепилась в нее сзади»: в Новосибирске на 7-летнюю девочку напала собака

6 Март 2020 2020-03-06T00:43:35+03:00

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В Новосибирске на 7-летнюю девочку напала собака. Инцидент произошел в районе ОбьГЭСа: местные жители уже замечали там стаи бродячих животных.

— Моя 7-летняя дочка шла к бабушке и проходила мимо участка улицы, где у нас как раз любят собираться в стаи эти собаки. Так вот одна из них внезапно вскочила и побежала за ребенком. Хоть я и учила дочь, что нельзя убегать от собак, в тот момент она так испугалась, что просто обо всем забыла и бросилась оттуда. Ну, собака ее догнала, вцепилась сзади: от неожиданности дочка закричала. К счастью, рядом проходила женщина, которая спугнула животное, — рассказала КП-Новосибирск Галина, мама пострадавшей девочки.

По словам Галины, ее дочь, к счастью, не получила травм. Девочка отделалась испугом и порванной курткой.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что жители ОбьГЭСа обеспокоены стаей бродячих собак, которых часто можно увидеть в людных местах: около местного ТЦ, транспортной остановки и детских площадок. За помощью в решении этого вопроса люди обратились к общественникам из организации «Гражданский патруль».

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Животных также замечали около местного ТЦ и транспортной остановки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU