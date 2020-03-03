«Бегут на тебя и лают»: жители ОбьГЭСа жалуются на стаю бродячих собак на детской площадке

3 Март 2020 2020-03-03T17:33:21+03:00

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Жители ОбьГЭСа жалуются на стаю бездомных собак, обитающую около торгового центра и остановки «Ветлужская». Сибиряков беспокоит, что много бродячих животных находится в таких людных местах.

— Возле Софийской 1б обитает стая собак. Они почти всегда там по утрам находятся, среди них есть и чипированные. Местные бабушки их подкармливают, и из-за этого собаки считают это место своей территорией и ведут себя довольно агрессивно. А недавно, заметили этих собак еще и на детской площадке, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Денис. — Они могут начать бежать на тебя или лаять, выпрашивая так еду.

Животных сибиряки замечали и на детской площадке. Фото: предоставлено героем материала

За помощью сибиряки обратились в общественную организацию «Гражданский патруль». В настоящее время, активисты планируют обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в данной проблеме. Напомним, ранее КП-Новосибирск писали о том, что жители Барабинска также опасаются бродячих собак, которых часто можно заметить возле детского сада. Люди боятся, что животные, оставшиеся без надзора, могут навредить их детям.

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ИСТОЧНИК KP.RU