«Детей страшно водить»: жители Барабинска жалуются на бродячих собак у детсада

3 Март 2020 2020-03-03T10:10:20+03:00

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Жители Барабинска обеспокоены сворой собак, которая бегает по территории детского сада №3. Каждое утро они «встречают» детей вместе с родителями возле дверей.

— У меня ребенка сегодня бабушка в садик отводила. Собак было 10 штук сегодня. Не так давно был случай, что животное, видимо, играя, поставила другому ребенку задние лапы на спину. Он испугался, — рассказала «КП-Новосибирск» жительница Барабинска Елена.

По словам сибиряков, бродячие собаки бегают уже месяц по территории детского сада. Когда они обратились в местную администрацию, им сказали — отлова не будет.

— Дело в том, что тендер по отлову собак еще никто не выиграл. Сколько ждать нам этого неизвестно. Пока говорят 2 месяца, но, возможно, эта процедура затянется на длительный срок, — говорит женщина.

Местные жители не знают, куда обращаться и где искать помощи. Они волнуются, что собаки могут навредить их детям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/764217" frameborder="0"></iframe> Бродячие собаки пугают детей на территории детского сада.

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