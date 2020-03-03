2020-03-03T10:10:20+03:00
Общество

«Детей страшно водить»: жители Барабинска жалуются на бродячих собак у детсада

Когда животных заберет отлов - неясно
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
собаки близко подходят к детям. Фото: читатели «КП-Новосибирск».собаки близко подходят к детям. Фото: читатели «КП-Новосибирск».
Изменить размер текста:

Жители Барабинска обеспокоены сворой собак, которая бегает по территории детского сада №3. Каждое утро они «встречают» детей вместе с родителями возле дверей.

— У меня ребенка сегодня бабушка в садик отводила. Собак было 10 штук сегодня. Не так давно был случай, что животное, видимо, играя, поставила другому ребенку задние лапы на спину. Он испугался, — рассказала «КП-Новосибирск» жительница Барабинска Елена.

По словам сибиряков, бродячие собаки бегают уже месяц по территории детского сада. Когда они обратились в местную администрацию, им сказали — отлова не будет.

— Дело в том, что тендер по отлову собак еще никто не выиграл. Сколько ждать нам этого неизвестно. Пока говорят 2 месяца, но, возможно, эта процедура затянется на длительный срок, — говорит женщина.

Местные жители не знают, куда обращаться и где искать помощи. Они волнуются, что собаки могут навредить их детям.

Бродячие собаки пугают детей на территории детского сада.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет «Новосибирск-Москва» экстренно приземлился в Перми
«Размером со спичечную головку»: в новосибирском дельфинарии родились ушастые медузы
«Унесли 5,5 миллионов»: иркутские воры обчистили коттедж и фирму в Новосибирской области
Сотрудники ЭПМ-НовЭЗ - в числе лучших
«Детей страшно водить»: жители Барабинска жалуются на бродячих собак у детсада
Стали известны подробности аварии под Новосибирском, где столкнулись тягач и иномарка
«Вскочила шишка, оказалось – это рак»: девочка из многодетной семьи может умереть без дорогого лекарства
«Не может летать»: новосибирцы спасают свиристель с травмированным крылом
Ищут очевидцев: на ОбьГЭСе автомобиль сбил 8-летнюю девочку
В мэрии Новосибирска рассказали, что сделают с рухнувшей на школьника рамой
«Это отвратительно»: новосибирцу продали тушенку с перерубленными костями
«Кормили один раз за зиму»: голодающему псу волонтеры ищут новых хозяев
«Первой любви не случилось»: в Новосибирске выбрали самых красивых школьников
Стало известно, что делал планер посреди заснеженного поля в Бердске
«Им нечего есть, поэтому выходят к людям»: жители Ордынского встречают ночью косуль
Гол в последнюю минуту: хоккейная «Сибирь» одолела екатеринбургского «Автомобилиста» в плей-офф
«Вы дали мне траванутую собаку!»: парень выкинул из машины пса, которого взял из приюта
Чудом остался жив: на видео попал момент, как школьник чуть не угодил под машину
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 2 марта
В мэрии сибирякам посоветовали начать шить маски из марли, чтобы защититься от коронавируса
«Хорошо, что никого не прибило»: в Новосибирске козырек подъезда обрушился из-за сошедшего с крыши снега
Под Новосибирском столкнулись тягач и иномарка: погиб пассажир
«Приехали полиция и скорая»: новосибирцев экстренно эвакуировали из супермаркета