Прекращены поиски 15-летней школьницы, пропавшей в Новосибирске

4 Март 2020 2020-03-04T19:06:29+03:00

Девочку более двух недель искали волонтеры и полицейские

Изменить размер текста: A A

Пропавшую в Новосибирске 12 февраля 15-летнюю школьницу нашли живой сегодня, 4 марта. Девочку более двух недель искали волонтеры и полицейские.

— Девочка найдена, жива и здорова. Мы благодарим всех, кто распространял информацию в сети, делал репосты. Спасибо за оставленные свидетельства! — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как стало известно КП-Новосибирск, найти девочку удалось правоохранителям. В настоящее время она находится в отделении полиции вместе с родителями. В дальнейшем с ней будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних.

Отметим, что ранее юная сибирячка уже сбегала из дома. В этот раз девочка ушла из дома 12 февраля. Ее родные обратились за помощью к волонтерам 29 февраля.

Напомним, обратиться к волонтерам за помощью в поисках пропавшего человека можно по номеру телефона 8-800-700-54-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушла из дома: в Новосибирске пропала 15-летняя школьница

Девочку ищут уже больше 2 недель: ранее она сбегала из дома (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU