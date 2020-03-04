2020-03-04T19:06:29+03:00
Общество

Прекращены поиски 15-летней школьницы, пропавшей в Новосибирске

Девочку более двух недель искали волонтеры и полицейские
Алена КУЛЕШОВА
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Пропавшую в Новосибирске 12 февраля 15-летнюю школьницу нашли живой. Фото: "Лиза Алерт"Пропавшую в Новосибирске 12 февраля 15-летнюю школьницу нашли живой. Фото: "Лиза Алерт"
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Пропавшую в Новосибирске 12 февраля 15-летнюю школьницу нашли живой сегодня, 4 марта. Девочку более двух недель искали волонтеры и полицейские.

— Девочка найдена, жива и здорова. Мы благодарим всех, кто распространял информацию в сети, делал репосты. Спасибо за оставленные свидетельства! — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как стало известно КП-Новосибирск, найти девочку удалось правоохранителям. В настоящее время она находится в отделении полиции вместе с родителями. В дальнейшем с ней будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних.

Отметим, что ранее юная сибирячка уже сбегала из дома. В этот раз девочка ушла из дома 12 февраля. Ее родные обратились за помощью к волонтерам 29 февраля.

Напомним, обратиться к волонтерам за помощью в поисках пропавшего человека можно по номеру телефона 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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