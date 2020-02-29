Ушла из дома: в Новосибирске пропала 15-летняя школьница

29 Февр. 2020 2020-02-29T07:25:25+03:00

Девочку ищут уже больше 2 недель: ранее она сбегала из дома

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В Новосибирске полиция и волонтеры ищут пропавшую 15-летнюю школьницу - Оксану Бурову. Девочка ушла из дома 12 февраля, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Как стало известно КП-Новосибирск, Оксана ранее уже сбегала их дома. За помощью в ее поисках к волонтерам обратились только 29 февраля.

- Приметы пропавшей школьницы такие: рост 155 сантиметров, xудощавое телосложение, карие глаза, черные волосы до плеч, - рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Она была одета в темно-синюю пуховую куртку с капюшоном с розовой опушкой, светло-коричневые кроссовки, шарф в красно-серую клетку.

Всех, кто видел Оксану за прошедшие две недели или что-то знает о ее местонахождении, просят обратиться в полицию по тел. 02 или связаться с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» по тел. 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU