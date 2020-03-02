После публикации в «КП» полицейские возбудили уголовное дело против пьяного водителя, влетевшего в подростков

2 Март 2020 2020-03-02T13:51:20+03:00

Один из парней умер в больнице. Дело было возбуждено только через четыре месяца после ДТП, но в нем перепутано имя погибшего...

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Барабинский отдел полиции спустя четыре месяца после ДТП, которое унесло жизнь 16-летнего подростка, возбудил уголовное дело против пьяного водителя. Правда, в документе перепутаны инициалы погибшего.

Напомним, ранее корреспонденты КП-Новосибирск писали о 50-летнем мужчине, который влетел на иномарке в шедших с дискотеки парней. Один из подростков получил легкие травмы - ушибы, а другой в тяжелом состоянии попал в больницу. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь. «Сын был похож на скелет, обтянутый кожей», — рассказывала его мама, 1 февраля парень умер в больнице.

При этом уголовное дело против водителя так и не было возбуждено. После публикации в «Комсомолке» следователи МВД наконец-то начали производство.

В распоряжении редакции есть постановление о возбуждении уголовного дела. В нем в частности говорится, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее его уже лишали прав из-за пьяной езды.

В постановлении о возбуждении уголовного дела также сказано, что ДТП произошло из-за того, что водителя ослепили фары встречного автомобиля. Против виновника гибели подростка возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». По закону ему грозит до 7 лет колонии.

Полицейские возбудили уголовное дело против пьяного водителя.

Хотя непонятно, почему дело не возбуждено по части 4, где говорится о ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека. Там санкция статьи — до 12 лет.

— На мой взгляд тут, конечно, должно быть дело возбуждено по четвертой части, все-таки гибель человека находится в причинно-следственной связи с ДТП. Скорее всего, дело и будет переквалифицировано на эту часть, но позже, — прокомментировал КП-Новосибирск адвокат Денис Садовский. — Что касается ошибок в инициалах, то это чисто техническая ошибка, переделают постановление, такое бывает. На расследование это никак не влияет.

— Изберут ли меру пресечения водителю теперь, когда наконец-то возбуждено дело? К тому же он был пьян и уже ранее лишен прав...

— Тут может быть еще одного уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», раз он сел за руль, будучи лишенным прав именно за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Что касается меры пресечения в виде заключения под стражу, то ее очень редко в таких делах применяют. Если он не сбегал с места ДТП, не скрывался от следствия...

— Но получается в течение этих 4 месяцев, пока не было возбуждено уголовное дело, человек спокойно мог уехать за границу. И сейчас может. И, например, скрываться там...

— Так и происходит иногда, — говорит Садовский. — Это недостаток правоприменительной практики. Действительно, бывает, что человек просто уезжает. Например, при ДТП, которое было совершено не в алкогольном опьянении, при условии, что пострадавшему нанесен тяжкий вред здоровью, срок давности преступления, срок привлечения к уголовной ответственности всего два года. Так что некоторые уезжают за границу, а когда приезжают домой, уже сроки истекли... К сожалению, такие случаи бывают.

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ИСТОЧНИК KP.RU