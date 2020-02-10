«Мальчика моего больше нет!»: сибиряк влетел в подростков, которые шли с дискотеки

В барабинской больнице скончался 16-летний парень, который осенью оказался под колесами иномарки. Врачи боролись за его жизнь больше трех месяцев. Но спасти Женю так и не смогли. Его мама рассказала КП-Новосибирск, как сначала боролась за жизнь сына, а теперь будет бороться за справедливость: ведь виновник аварии до сих пор на свободе.

2,5 МЕСЯЦА КОМЫ

Женя был симпатичным парнишкой, учился в колледже, занимался спортом. Помогал маме по дому и сидел с младшим братом. Жизнь его семьи круто изменилась 26 октября 2019 года, когда парень вместе с друзьями пошел на дискотеку в местный ДК.

- Отпустила. И последний раз видела его здоровым и невредимым. Когда он возвращался с друзьями домой, в них влетела машина, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Аксенова, мама парня. - Помню, время - 22:30, а я не могу до него дозвониться. Не берет трубку. Думала, может, не слышит? Может, еще на дискотеке? Там музыка играет… А в одиннадцать вечера мне позвонил сотрудник ГАИ. Сказал, что моего сына сбила машина и сейчас он в больнице.

ДТП произошло на пересечении улицы Ермака и Колхозного переулка. По словам матери, водитель за рулем джипа был пьяный. Он даже не сразу понял, что произошло: «Мне потом в полиции объяснили, что у машины даже тормозного пути не было», - говорит мама Жени.

«Скорую» и наряд полиции вызвали очевидцы. Рядом с Женей все это время был друг, которого тоже задела иномарка.

- У его друга был ушиб ребра. Мальчик потом ночами спать не мог - вспоминал, как держал окровавленного Женю на руках. Мой сын получил открытую черепно-мозговую травму. Его сразу же отвезли в ЦРБ, где под руководством новосибирских нейрохирургов сыну была сделана операция, - говорит Ирина.

Виновник ДТП даже не понял сначала, что произошло. Фото: личный архив.

Пьяным водителем оказался 50-летний Валерий Ш. Местные жители его не знают.

- Утром после аварии мы тут же поехали по местным СТО. Номер машины знали - таким образом пытались узнать хозяина. Только концов не найти. Жители говорят, что, возможно, он бывший полицейский или в ГИБДД работал. Слухам верить не вариант, сами понимаете, - вздыхает женщина. Но с другой стороны признается: как не поверить в то, что человек раньше носил погоны, если дело до сих пор не возбуждено? По крайней мере мама Жени про это ничего не знает.

5 ноября 2019 года парня с помощью медавиации доставили в Новосибирск. Городские хирурги провели сложную операцию на головном мозге. Там же 17 декабря Евгению сделали шунтирование.

- Ему удалили больше половины мозга. Ребенок 2,5 месяца лежал в коме. Последние полмесяца, пока был жив, находился в вегетативном состоянии. Как овощ лежал, - вспоминает мама Жени. - Были только глаза открыты, голову мог поворачивать, кашлять, зевать. Врачи говорили, что это просто рефлексы. Это не было сознательно, мозг не работал.

«СКЕЛЕТ, ОБТЯНУТЫЙ КОЖЕЙ»

25 декабря Женю на самолете привезли обратно в Барабинск. Теперь подросток оказался под наблюдением местных врачей.

- За все это время ему не сделали ни МРТ, ни КТ. Ничего! Можно же было сделать рентген легких: он есть в нашей больнице. Женя не мог сам дышать, ему помогал аппарат ИВЛ. Местные врачи говорили, что сын должен уже был научиться дышать сам, но почему-то этого не случилось, - продолжает Ирина.

За время, проведенное в больнице, пациент похудел. По словам мамы, сын был похож на скелет, обтянутый кожей. Подросток умер в больнице 1 февраля.

- Я в этот день осталась дома с младшим братом Жени. Ему годик всего. К Жене пошли две мои сестры - проведать племянника. Они вышли из палаты в 12.30, а скончался он в 12.46. Мальчика моего больше нет, - плачет Ирина. Плачет от бессилия. Ей кажется, что преступник останется безнаказанным: - Сын в могиле, а он - на свободе! Мне кажется, пытаются замять, что ли. Все очень тихо идет. Валерий этот даже ни разу не позвонил, не пришел к нам, чтобы попросить прощения. Следователь нам передал, что он боится. А чего бояться-то? Бить его никто не будет. Хочу посмотреть ему в глаза.

Парень хотел стать слесарем. Фото: личный архив.

Как рассказала Ирина, мужчина приходил на штрафстоянку. Увидел свой разбитый джип, схватился за голову.

- Видимо, представлял, сколько денег ему придется отдать за ремонт автомобиля. Я об этом узнала от знакомых, которые работают на стоянке. В полиции мне говорят, что экспертиза на машину еще не готова: там очередь большая. Поэтому, мол, и дело не возбудили. Но времени-то сколько прошло? Мне кажется, они чего-то ждут, - предполагает Ирина и добавляет, что, по ее информации, водитель уже был лишен прав и не должен был садиться за руль.

КП-Новосибирск отправила запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, почему до сих пор не возбуждено уголовное дело, а виновник ДТП находится на свободе. Также местный депутат Константин Терещенко обратился с запросом в прокуратуру.

- Мне непонятно, почему человек, который влетел в подростков, находится на свободе и за столько времени не нашел в себе сил связаться с семьей погибшего парня. У меня к следствию пока только вопросы, - прокомментировал КП-Новосибирск депутат.