Сибиряк на иномарке сбил 9-летнюю девочку: у ребенка сломан позвоночник

1 Март 2020 2020-03-01T14:07:18+03:00

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В Новосибирске, 1 марта, произошло ДТП с участием ребенка. Сибиряк на иномарке сбил 9-летнюю девочку около пешеходного перехода.

— Около десяти часов утра 55-летний водитель автомобиля Skoda Yeti ехал по улице Курчатова со стороны улицы Тюленина в сторону улицы Рассветной. Около дома № 11 на улице Курчатова он сбил 9-летнюю девочку. По предварительной информации, это произошло вне зоны пешеходного перехода, но рядом с ним, — сообщают в ГИБДД по Новосибирску.

В результате аварии девочка получила перелом позвоночника. Ребенка отвезли в больницу.

На месте произошедшего ДТП работали сотрудники ГИБДД. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта в Новосибирске произошла еще одна авария. Подросток на угнанной иномарке выехал на встречку и столкнулся с «Жигулями». В ДТП погибла 23-летняя пассажирка «Жигулей». А 17-летняя пассажирка «Форда» попала в больницу с переломом носа, сотрясением и ушибами.

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ИСТОЧНИК KP.RU