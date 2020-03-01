Подросток на угнанной иномарке врезался в «Жигули»: погибла девушка

1 Март 2020 2020-03-01T06:37:12+03:00

Подросток на угнанной иномарке выехал на встречку и столкнулся с «Жигулями». Фото: "Инцидент Новосибирск"

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В Новосибирске, в ночь с 29 февраля на 1 марта, произошло ДТП. Подросток на угнанной иномарке выехал на встречку и столкнулся с «Жигулями».

— Около часа ночи в Первомайском районе около дома №6 на улице ОДевского 17-летний подросток на автомобиле «Форд Фокус», ехавший в сторону Бердского шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

В аварии погибла 23-летняя пассажирка «Жигулей». А 17-летняя пассажирка «Форда» попала в больницу с переломом носа, сотрясением и ушибами.

Полицейским удалось установить, что «Форд», на котором ехал подросток, он угнал с автомойки, где сам и работал. Парень воспользовался тем, что владелец оставил ключи от машины в салоне.

На месте произошедшего ДТП работали сотрудники ГИБДД и полицейские. Правоохранители также проводят проверку по факту незаконного завладения транспортным средством.

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