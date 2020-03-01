«У него есть глаза?»: Элджей показал, как выглядит без белых линз
Новосибирский рэпер Элджей, известный своим эпатажем, удивил фанатов переменами в своем образе. Исполнитель решил отказаться от белых линз, которые за все время его карьеры, уже успели стать для него некой «визитную карточку».
В своем Instagram Элджей опубликовал фотографии, на которых он запечатлен с фиолетовыми волосами и со своим естественным карим цветом глаз. Возможно, такие перемены могут быть связаны с новым альбомом исполнителя, который он выпустил не так давно.
Поклонники рэпера такие смену образа оставить без внимания не смогли. Некоторым людям подобная естественность пришлась по вкусу, а некоторые напротив были уверены, что с белыми линзами Элджей смотрелся намного эффектнее:
— Без линз просто красавчик стал.
— У него есть глаза?
— Глаза такие красивые без линз.
— Леха, ты зачем линзы снял?
— Ура, видны зрачки, — пишут люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU