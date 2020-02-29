Стало известно, почему новосибирец выпал с 9 этажа на улице Чапаева
Стали известны подробности трагедии, произошедшей в первом часу ночи 29 февраля на улице Чапаева. Напомним, там с 9 этажа выпал мужчина и погиб.
Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, причиной ЧП стал несчастный случай во время обычной домашней реботы.
- По предварительным данным, новосибирец 1974 года рождения вешал шторы и допустил неосторожность, - сообщили корреспондентам КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Есть свидетели случившегося.
Сейчас все материалы дела переданы в Следственное управление СК РФ по Новосибирской области: они разбираются во всех обстотельствах случившегося.
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