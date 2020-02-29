2020-02-29T08:28:54+03:00
Происшествия

Стало известно, почему новосибирец выпал с 9 этажа на улице Чапаева

Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области
Татьяна СОЛОВОВА
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Стали известны подробности трагедии, произошедшей в первом часу ночи 29 февраля на улице Чапаева. Напомним, там с 9 этажа выпал мужчина и погиб.

Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, причиной ЧП стал несчастный случай во время обычной домашней реботы.

- По предварительным данным, новосибирец 1974 года рождения вешал шторы и допустил неосторожность, - сообщили корреспондентам КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Есть свидетели случившегося.

Сейчас все материалы дела переданы в Следственное управление СК РФ по Новосибирской области: они разбираются во всех обстотельствах случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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