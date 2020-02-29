«У него остались жена и дети»: в Новосибирске мужчина выпал с 9 этажа и погиб
Ночью в субботу, 29 февраля, трагедия произошла в доме №5 на улице Чапаева: там погиб мужчина.
- В первом часу ночи сибиряк средних лет выпал с балкона в сугроб, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Прибывшие врачи констатировали смерть.
Как сообщают соседи погибшего мужчины, у него остались жена и дети. Теперь выяснить причины случившегося правоохранителям.
Корреспонденты КП-Новосибирск обратились за комментариями в полицию: в ближайшее время мы обязательно опубликуем их ответ.
В Новосибирске мужчина выпал с 9 этажа дома и погиб.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU