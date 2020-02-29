«У него остались жена и дети»: в Новосибирске мужчина выпал с 9 этажа и погиб

29 Февр. 2020 2020-02-29T06:45:33+03:00

Прибывшим на место врачам «Скорой помощи» спасти его не удалось

Изменить размер текста: A A

Ночью в субботу, 29 февраля, трагедия произошла в доме №5 на улице Чапаева: там погиб мужчина.

- В первом часу ночи сибиряк средних лет выпал с балкона в сугроб, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Прибывшие врачи констатировали смерть.

Как сообщают соседи погибшего мужчины, у него остались жена и дети. Теперь выяснить причины случившегося правоохранителям.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились за комментариями в полицию: в ближайшее время мы обязательно опубликуем их ответ.

В Новосибирске мужчина выпал с 9 этажа дома и погиб.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию.

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU