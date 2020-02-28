«Единственная ее провинность — поддельный диплом»: скандальный косметолог Брауде вступился за осужденную новосибирскую коллегу

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:19:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандально известный косметолог Емельян Брауде встал на защиту своей новосибирской коллеги Елены Муренко, которую суд приговорил к ограничению свободы и штрафу за работу по поддельным документам и использование несертифицированного препарата. Мужчина уверен, что сибирячку обвинили не по той статье.

— Я знаком с Леной более четырех лет. Она хороший организатор и талантливый предприниматель. Единственная ее провинность — это тот самый поддельный диплом, без него дела бы вообще не было. Далеко не у всех членов секты (так Емельян называет врачей-косметологов — прим. ред.) есть эти дипломы. Кроме того, осудили ее совершенно по неадекватной статье. Ведь 238-я статья подразумевает умысел. А какой может быть умысел навредить клиенту? К тому же, о каких вообще медицинских услугах тут может идти речь, если у нас все медуслуги имеют код в реестре. А подобных процедур я там не помню. Здесь как максимум статья 115-я может быть «Нанесение легкого вреда по неосторожности, незаконное предпринимательство, нарушение условий лицензирования», — рассказал КП-Новосибирск Емельян Брауде. — Да и с применением этого препарата тут не все ясно. Мне лично не понятно, как был установлен факт того, что он вводился клиентке, какая экспертиза устанавливала, что препарат был той или иной марки, да и вообще где это указано в договоре на услуги. А то, что клиентка предоставила стики — это не доказательство. В общем, мы уверены, что будет еще апелляция и амнистия в мае.

Напомним, приговор Елене Муренко вынесли в Ленинском районном суде Новосибирска. Женщину обвиняли в работе без лицензии, по поддельным документам в не отвечающем требованиям безопасности кабинете. Кроме того, у одной из ее клиенток после проведенной процедуры по увеличению губ начался воспалительный процесс, появились шишки, нарывы и болевые ощущения. Суд признал женщину виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья потребителей» и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и штрафа в 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Косметолог заплатит 50 тысяч за то, что изуродовала губы сибирячки уколами красоты

Кроме того, суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU