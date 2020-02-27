Косметолог заплатит 50 тысяч за то, что изуродовала губы сибирячки уколами красоты

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:30:12+03:00

Кроме того, суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год

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В Ленинском районном суде Новосибирска вынесли приговор косметологу Елене Муренко, которая работала без лицензии, по поддельным документам в не отвечающем требованиям безопасности кабинете. У одной из ее клиенток после проведенной процедуры по увеличению губ начался воспалительный процесс, появились шишки, нарывы и болевые ощущения.

— Она не имела медицинского образования, необходимого для работы косметологом. Все ее документы: диплом, сертификат, лицензия — были поддельными. Кроме того, ее кабинет был открыт в обычном офисном помещении и не отвечал необходимым требованиям безопасности. Что касается препаратов, то ими она в любом случае не могла пользоваться, поскольку не являлась врачом. Но, помимо этого, один из них оказался еще и не сертифицированным. Отрицать, что такой препарат у нее был, Муренко не стала, однако утверждала, что не использовала его при работе с клиентами. Тем не менее, потерпевшая предоставила стики, которые ей дала косметолог после применения данного препарата, что подтвердило обратное, — рассказал КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

К счастью, воспалительные процессы у этой клиентки не нанесли серьезного вреда ее здоровью. Женщина прошла необходимое лечение в других клиниках и следы от неудачной процедуры теперь едва ли можно заметить.

Суд признал Елену Муренко виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья потребителей» и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и штрафа в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU