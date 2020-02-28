2020-02-28T18:03:34+03:00
Общество

Цветок «Женское счастье»: астролог объяснил, зачем дарить его на 8 марта

Елена Альмах объяснила, что принесет сибирячкам цветок «Женское счастье»
Никита МАНЬКО
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Стоимость цветка начинается от 300 рублей. ФОТО: с сайта pixabay.comСтоимость цветка начинается от 300 рублей. ФОТО: с сайта pixabay.com
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Новый тренд среди подарков на 8 марта - цветок «Женское счастье». Почему эти цветы приносят женщинам счастье рассказала новосибирский астролог Елена Альмах.

Что такое цветок «Женское счастье»?

По легенде, богиня любви и власти Астарта в день своей свадьбы подарила девушке необычный белоснежный цветок в форме сердца. В цветок этот богиня вложила свое блаженство и наделила его магическими свойствами: делать счастливыми женщин, которые верят в любовь и ухаживают за цветком только с чистыми помыслами. Поэтому спатифиллум еще называют «цветком невест».

Зачем заводить цветок Спатифиллум?

Спатифиллум или «женское счастье» отлично очищает воздух от пыли и вредных испарений, а также снижает эффект электромагнитного излучения. Его часто заводят в офисах, а дома ставить в гостиной или рабочем кабинете, где есть компьютер и телевизор. Цветок неприхотлив и может цвести практически беспрерывно.

Зачем дарить цветок на 8 марта?

Не срезанный спатифиллум станет не только практичным подарком, но и способен поразить женщину до глубины души. Особенно если это подарок от влюбленного.

- 8 марта — удачное время для цветка Спатифиллума как подарка, но подарить его лучше до 17:00 часов. Дарить должен обязательно мужчина, тогда он принесет обещанное женское счастье. Сразу же пересадите цветок в более широкий но неглубокий горшок, чтобы это было ваше личное счастье, взращенное на родной почве. Ухаживайте за ним лично и делайте это с удовольствием, — советует Елена Альмах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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