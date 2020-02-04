Гороскоп на 2020 год: кому Крыса поможет найти любовь

Гороскоп на 2020 год порадует тех, кто еще не нашел вторую половинку и много времени проводит на работе. Главным символом года стала белая крыса – целеустремленное, хитрое и честное животное. Астрологи советуют избавиться от старого и сконцентрироваться на своей мечте. Год благоприятен для настоящих служебных романов, но белая металлическая крыса не любит мелкие интрижки или несерьезный подход в романтических отношениях между коллегами.

ГОРОСКОП СОВМЕСТИМОСТИ МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ

«Овен – Стрелец». Наступил самый тяжелый год для Овнов. Мужчинам придется совершить романтический подвиг, но лучше всего оценят это как раз честолюбивые Стрельцы. Придется преодолеть 9 месяцев искушений, но этот союз круто изменит жизнь к лучшему. Главное – попридержите язык, не разбалтывайте друзьям сплетни и не запускайте слухи.

«Телец-Овен». Цель года для тельцов — не забывать творить красоту, попробовать уравновесить свой труд творчеством. Женщина – Овен идеально подойдет для этого, сделав из скромного труженика светского льва. Но не стоит рассчитывать на долгую близость или брак.

«Близнецы» – «Рыбы». Мужчины-Близнецы должны тренировать эмоциональную устойчивость — лучше держать себя в руках, и не хвататься за хвосты от бывших. Учитесь мыслить новыми категориями, оригинально. Женщины Рыбы могут выполнять роль миротворца, но не стоит дразнить их глубинных чудовищ.

«Рак – Близнецы». Раков ждет удачный брак. Главное — следить за обещаниями и формулировать свои чувства предельно ясно. Женщина-«Близнецы» может показаться вам пешкой в чужой игре, но рядом с вами подарит сердцу венок победителя.

«Лев-Телец». Звезды рекомендуют мужчинам – Львам воздержаться от погони за двумя и более зайцами, а также не стесняться экспериментов. Попробуйте закрутить роман с женщинами-Тельцами, с ними вы станете прекрасной светской парой.

«Дева-Скорпион». Мужчины- Девы смогут значительно расширить свою сферу влияния, «творя добро на всей земле». Союз с женщиной-Скорпионом поможет достичь цели года и научиться быть щедрым на чувства.

«Весы-Весы». Весы могут начать новую жизнь с новым человеком, и это должно быть кардинально. Попробуйте уравновешенный роман с обладательницей своего же знака, идеально подходит для культпоходов в кино и театр.

«Скорпион-Козерог». Скорпиону придется хватать удачу за хвост, главное – схватить и не испугаться. Таким шансом может стать роман с женщиной-Козерогом, он станет судьбоносным. К тому же, Козероги являются фаворитками этого года.

«Водолей-Телец». Водолеи не должны обманывать себя в этом союзе. Даже если на первый взгляд женщина-Телец кажется вам слишком приземленной, то ее практичность направит вашу энергию в нужное русло. Она может стать музой или подругой, но отношения должны быть легкими.

«Рыбы – Близнецы». Будьте доброжелательными даже к тем, кто вам не нравится. Но в союзе с Близнецами нужно уметь показать характер и отстаивать свои личные интересы. Важный для вас человек может скрывать какую-то тайну.

ГОРОСКОП СОВМЕСТИМОСТИ ЖЕНЩИН С МУЖЧИНАМИ

«Овен»-«Козерог». Для Овнов это непростой год, предстоит постоянная борьба с искушениями и нужно уметь держать язык за зубами. В этой паре вы будете сильно завидовать своему мужчине, но это может дать вам цель – стать лучше его и обрести независимость.

«Телец- Водолей». В 2020 году всех тельцов ждет удача в делах, особенно в сфере бизнеса. Женщинам стоит заняться собой и творческий «Водолей» в пару поможет посмотреть на себя другими глазами. Только не воспринимайте партнера как пособие или учебник по жизни богемы, будьте справедливы.

«Близнецы-Рак». Близнецы должны тренировать эмоциональную устойчивость, и делать это лучше всего в паре с мужчиной-Раком. Эта связь может перерасти в долгие и надежные отношения, когда женщина получает стабильность, а мужчина – удачный брак. Вас ждет полное взаимопонимание и сотрудничество, а связать ли себя брачными узами – как хотите.

«Рак – Дева». Стоит избегать интима и страсти в паре с мужчиной-Девой, эта сфера разрушит ваши отношения. Пусть он и притягивает вас – не спешите, сконцентрируйтесь на удачном браке с «Козерогом» или долгим романом со «Скорпионом».

«Лев- Овен». Это роковая связь для «львицы», вы можете серьезно пострадать от такого романа. «Козерог» может стать верным другом, помогая в быту и в жизни, но не в любви. Не стоит ходить в театр с мужчинами- «Раками», а вот с «Рыбами» может даже состояться брак.

«Дева- Скорпион». Такой союз заставляет женщину по-настоящему завидовать мужчине, и больше похож на соперничество. Отношения с Раками могут стать роковыми, а в романе с «Овном» нужно быть осторожным – вас может предать близкий человек. Выбирайте в партнеры Водолеев и Тельцов, с которыми вы могли бы вместе заняться благотворительностью. Это цель года для всех Дев – добрые дела в малом и большом.

«Весы – Овен». В этой паре вы будете «двоечницей», которую распекает мужчина-учитель. Овен может увезти вас далеко от дома, и это будет для вас испытанием. Если вам не хватает впечатлений – идеальным будет флирт с мужчиной-Весами с походами в театры, кино и так далее.

«Скорпион-Стрелец». Год Белой Крысы подбросит вам невиданную удачу, и возможно – это мужчина- Стрелец. Он может показаться недостижимым и неожиданным, но вы не должны упускать свой шанс и меньше тратить слов на ветер. Вместе с Овном получится хороший бизнес или взаимовыгодный флирт, а вот Козерог может быть идеальным другом.

«Стрелец- Овен». Стрельцам в юбке нужно быть точными, тщательными и аккуратными и не сравнивать себя с другими. Роман с мужчиной-Овном поможет открыть новые горизонты в жизни и любви, а также научиться совершать маленькие подвиги каждый день. «Скорпионы» могут стать вашими верными помощниками и даже «жилетками», а вот с «Козерогами» хороша лишь платоническая любовь.

«Козерог- Скорпион». Роман со Скорпионом может стать неожиданной удачей для обоих знаков. Эти отношения сильно изменят жизнь к лучшему, но нельзя впадать в ступор от счастья и сразу работать над собой в паре и в других сферах жизни. Со Стрельцами можно построить бизнес, заключить выгодный брак или провести удачный флирт.

«Водолей- Телец». Практичный мужчина-Телец может стать тайной для вас, но стоит быть осторожной и ожидать измену. Мужчина-Рак удивит вас в чувственной сфере, но дальше страстей отношения не двинутся. Выгодный брак возможен со Львами, а головокружительный роман – с Весами.

«Рыбы- Близнецы». Судьбоносный союз с Близнецом, который может изменить вашу жизнь к лучшему. Будьте доброжелательны ко всем, но не во вред себе – не подпускайте близко неприятных людей. Небольшой роман со Стрельцом поможет раскрыть свою чувственность и страсть, а вот Тельцы могут увести вас далеко и надолго, подавляя своим всезнайством.