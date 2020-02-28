Выплаты на детей: как получить деньги на третьего ребенка в семье

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:50:56+03:00

Выплату на третьего ребенка повысили почти до 25 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выплаты на детей для многодетных семей повысили в Новосибирске

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Правительство Новосибирской области повысило ежемесячные выплаты на детей для многодетных семей. Теперь за каждого третьего и последующего ребенка можно получить более 24 тысяч. Эксперты рассказали, как оформить заявку и получить деньги

Кому дают ежемесячную выплату на ребенка?

Выплату могут получить только многодетные семьи, в которых родился третий ребенок. Выплата дается на четвертого, пятого и последующих детей.

Сколько денег дают за третьего ребенка?

Размер ежемесячной выплаты на 2020 год составляет 24 972 рубля. Сумма была рассчитана исходя прожиточного минимума для детей, который определили в конце прошлого года.

Когда закончится выплата на третьего ребенка?

Выплаты на третьего ребенка дают родителям, пока малыш не вырастет до полутора лет. То есть — родители получат около 450 тысяч рублей в течение 18 месяцев.

Как получить выплату на третьего ребенка?

Нужно оформить заявление и документы на выплату в течение шести месяцев после рождения ребенка. Для этого нужно обратиться в Центры социальной поддержки населения при Министерстве социального развития Новосибирска или в МФЦ. Информация об адресах и телефонах находится на сайте минсоцразвития.

Какие еще выплаты положены за рождение детей?

Путинские выплаты на рождение ребенка для малоимущих семей — более 23 тысяч рублей.

Материнский капитал на рождения первого ребенка — 466 617 рублей на первого ребенка, и дополнительный сертификат на 150 000 рублей за рождение второго ребенка.

Выплата вместо земельного участка для многодетных семей — в Новосибирске от 216 до 360 тысяч рублей единовременно.

Подробнее о получении этих выплат читайте в материале «Пособие на ребенка: объясняем, как получить путинские выплаты и что еще положено родителям».

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ИСТОЧНИК KP.RU