Пособие на ребенка: объясняем, как получить путинские выплаты и что еще положено родителям

В 2020 году малообеспеченные семьи по всей России могут получить еще большее пособие на ребенка. о. Президент России Владимир Путин заявил об его увеличении до 23 тысяч рублей. Какие еще деньги положены матерям в Новосибирской области и какими будут путинские выплаты – в материале КП-Новосибирск.

ПУТИНСКИЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ

БЫЛО:

Сумма выплат: около 17 547 рублей ежемесячно (1,5 прожиточных минимума)

Кто мог получить: малоимущие семьи на первого и второго ребенка. На третьего ребенка или детей, рожденных до 2018 года, пособие не назначается.

Условия для выплат: ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка государство выплачивало с 2018 года. Обязательным условием являлся доход семьи – он должен быть ниже, чем 1,5 прожиточного минимума. Для Новосибирской области это около 17 547 рублей.

Период: ежемесячные выплаты длились полгода – когда ребенку исполнится 6 месяцев, то государство прекращает эти выплаты.

СТАЛО:

Сумма выплат: 23 396 рублей ежемесячно (2 прожиточных минимума)

Кто может получить: малоимущие семьи на первого и второго ребенка. На третьего ребенка или детей, рожденных до 2018 года, пособие не назначается.

Условия для выплат: лимит дохода для назначения пособия вырастет до двух прожиточных минимумов региона. В случае Новосибирской области это будет 23 396 рублей ежемесячно.

Период: получать выплаты можно будет до трехлетнего возраста ребенка.

При обращении за выплатой ее назначают сначала до года, потом до двух, а затем до трех лет. Для продления необходимо подать заявление и представить документы для подтверждения дохода.

Когда подавать заявлени: Подать заявление можно через отделение госуслуг в Новосибирске лично или почтой, через электронный портал «Госуслуги», или в МФЦ.

Подавать заявления можно в любое время, даже когда ребенку не исполнилось полгода. Если подать заявление в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, пособие назначат с даты его рождения и выплатят сразу за несколько месяцев. Если обратиться с заявлением позже, ежемесячная выплата назначается со дня обращения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета. Заявление на него можно подать в органы соцзащиты. А вот на второго ребенка заявление подается в пенсионный фонд. А саму сумму ежемесячной выплаты вычитают из материнского капитала. То есть, если вы хотите потратить маткапитал другим способом: на погашение ипотеки, образование детей, то за ежемесячной выплатой на второго ребенка обращаться не нужно.

КАК ПОЛУЧИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА В 2020 ГОДУ?

В 2020 году материнский капитал положен и на первого ребенка. Раньше его давали фиксированную суммой, когда женщина рожала второго, сумма выплат был 453 06 рублей.

СТАНЕТ:

Сумма сертификата: 466 617 рублей на первого ребенка, и дополнительный сертификат на 150 000 рублей за рождение второго ребенка. Суммы на сертификате будут индексироваться в соответствии с инфляцией.

Кто может получить: материнский капитал выдается жительницам РФ на рожденного или усыновленного ребенка, либо первого, либо второго – но только один раз.

Кто не может получить: женщины без российского гражданства, лишенные родительских прав.

Cрок получения сертификата теперь не должен превышать 1 месяц и 10 рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.

На что можно потратить сертификат? Материнский капитал расходуется строго на определенные цели – приобретение жилья для ребенка, оплата обучения, или формирование накопительной части пенсии матери. Срок действия сертификата не ограничен, но для оплаты образования ребенок должен быть младше 25 лет.

Условия для выплат: необходимо оформить сертификат на выдачу маткапитала на сайте Пенсионного фонда РФ. В Новосибирске это можно сделать по адресу: Также можно оформить через портал «Госуслуги» или в отделениях МФЦ.

КСТАТИ

Куда обращаться?

Адреса МФЦ в Новосибирске (время работы с 08:00 до 20:00)

МФЦ в Академгородке Новосибирск, Советский район, улица Арбузова, 6

МФЦ на ОбьГЭС Новосибирск, Советский район,улица Солнечная, 5

МФЦ на Затулинке Новосибирск, Кировский район, улица Сибиряков-Гвардейцев, 62

МФЦ «Мои документы»

Новосибирск, Ленинский район, Площадь Труда, 1

МФЦ на «Горской» Новосибирск, Ленинский район, Горский микрорайон, 8а

МФЦ у вокзала «Новосибирск-Главный» Новосибирск, Железнодорожный район, улица Ленина, 57

МФЦ на «Первомайке» Новосибирск, Первомайский район, улица Марата, 2

МФЦ на «Речном вокзале» Новосибирск, Октябрьский район, улица Зыряновская, 63

МФЦ у «Центрального рынка» Новосибирск, Центральный район, улица Державина, 28

МФЦ у «Сибмолла» Новосибирск, Дзержинский район, улица Фрунзе, 234/1

МФЦ на «Березовой роще» Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 16

МФЦ на «Снегирях» Новосибирск, Калининский район, улица Красных Зорь, 1/2

МФЦ на площади Калинина (Время работы с 09:00 до 18:00) Новосибирск, Заельцовский район, улица Дуси Ковальчук, 177

МФЦ в «ЗУМе» (Время работы с 09:00 до 18:00) Новосибирск, Заельцовский район, улица Дуси Ковальчук, 179/5

ЗЕМЛЯ И ДЕНЬГИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Сумма выплат: от 216 до 360 тысяч рублей единовременно

Кто может получить: многодетные матери с тремя и более детьми

Когда можно получить: с 1 января 2020 года

С 1 января многодетные матери Новосибирской области могут получить крупную сумму разом. Раньше семьи с тремя детьми и более имели право на бесплатный земельный участок, теперь от него можно отказаться – вместо земли взять деньги. Новые изменения в законе Новосибирской области «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» вступили в силу с начала 2020 года.

Для получения выплаты надо встать в очередь на расширение жилплощади – этим правом могут воспользоваться малоимущие многодетные семьи от трёх детей и более. Заявление о предоставлении участка для постройки частного дома можно составить в администрации своего района или округа Новосибирска по месту регистрации или проживания.Тем же способом семье нужно встать на учет нуждающихся в жилье по договору социального найма.

В 2020 году право на денежную выплату могут взять многодетные семьи, которые успели встать на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 2013 года. Это особенно актуально для городских жителей – по официальным данным сайта мэрии, в городе Новосибирске резервная территория под частный дом практически отсутствует.

Размер единовременной денежной выплаты составляет:

1) для граждан, имеющих трех детей, - 216000 рублей;

2) для граждан, имеющих четырех детей, - 288000 рублей;

3) для граждан, имеющих пять и более детей, - 360000 рублей.