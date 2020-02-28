2020-02-28T13:27:11+03:00
Общество

Заказал первое, второе и компот: новосибирец пообедал в кафе и не рассчитался

Об этом рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Охрана задержала клиента. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охрана задержала клиента. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Нередко ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ вызывают в заведения общественного питания для того, чтобы охранники приняли меры к клиенту, который отказывается платить за съеденный обед или ужин.

В зоне риска находятся кафе и рестораны, работающие по принципу «сначала ешь, потом платишь». Им приходится рассчитывать на порядочность и платежеспособность клиентов, среди которых, к сожалению, попадаются и любители поесть бесплатно.

Вчера, 27 февраля в 15:16 кнопку тревожной сигнализации нажали в ресторане быстрого питания на ул. Ватутина. Мужчина съел первое, второе и выпил компот, а затем заявил, что у него нет денег для расчета. Прибывшие по вызову бойцы ГБР убедили клиента оплатить счет в 520 рублей.

Для того чтобы клиент рассчитался обычно бывает достаточно мер убеждения. И если даже у человека не оказывается с собой денежных средств, ему предоставляется возможность обратиться к друзьям или знакомым за помощью. Но встречаются и такие посетители, у которых деньги имеются, а платить они все равно отказываются. В качестве причины они называют плохое качество блюд и обслуживания. В подобной ситуации, гость должен оплатить счет, получить чек, а затем уже указать свои недовольства и претензии в книге жалоб и предложений или обратиться с заявлением в Роспотребнадзор. Чек в этом случае послужит доказательством того, что вы являлись клиентом этого заведения.

В случае, когда посетитель категорически отказывается оплачивать счёт и не имеет на то никаких веских оснований, он может быть задержан. Бойцы ГБР, в свою очередь, передают задержанного в полицию. Тогда нарушителю грозит штраф по статье 7.27 КОАП РФ – «Мелкое хищение». Его сумма может достигать пятикратной стоимости причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Заказал первое, второе и компот: новосибирец пообедал в кафе и не рассчитался
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