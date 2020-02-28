2020-02-28T13:02:32+03:00
Общество

Эксперты подсчитали, во сколько новосибирцам обойдется приготовление блинов

Аналитикам удалось подсчитать, сколько стоят популярные добавки и начинки для блинов
Алена КУЛЕШОВА
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Аналитики подсчитали, во сколько новосибирцам обойдется приготовление главного блюда масленичной недели.Аналитики подсчитали, во сколько новосибирцам обойдется приготовление главного блюда масленичной недели.Фото: Павел КИСЕЛЕВ
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Аналитики подсчитали, во сколько новосибирцам обойдется приготовление главного блюда масленичной недели. Согласно их данным, общая стоимость продуктов для приготовления стопки из тридцати блинов составляет примерно 103 рубля.

— Больше половины этой суммы приходится на молоко — 60 рублей. Четыре яйца стоят около 22 рублей, 400 грамм муки — 12 рублей. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара стоит примерно 9 рублей, — сообщают аналитики портала «Яндекс».

При этом, стоит отметить, что Новосибирск находится примерно в середине рейтинга городов-миллионеров по стоимости блинов. Дороже всего лакомство обойдется жителям Санкт-Петербурга и Красноярска: там, за необходимое количество ингредиентов придется отдать 111 рублей. Эксперты предполагают, что эта сумма связаны с высокой ценой на молоко в данных регионах. А вот самые дешевые блины в Перми, Уфе и Екатеринбурге: там ингредиенты для стопки блинов стоят меньше 95 рублей.

Кроме того, аналитикам удалось подсчитать, сколько стоят популярные добавки и начинки для блинов: красная икра, творог, сгущенка, сметана и сливочное масло. При этом стоит отметить, что в разных городах варианты их фасовки могут значительно отличаться. Поэтому при сравнении эксперты учитывали именно медианную стоимость ста грамм продукта.

В Новосибирске цены на такие добавки также находятся примерно в середине рейтинга. Однако есть одно исключение: сгущенка в нашем городе на на 11% дешевле, чем в среднем по городам-миллионерам.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывали о рецептах блинов, которыми можно порадовать на праздник своих близких. Своими секретами с журналистами поделился шеф-повар Максим Максименко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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