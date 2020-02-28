Эксперты подсчитали, во сколько новосибирцам обойдется приготовление блинов
Аналитики подсчитали, во сколько новосибирцам обойдется приготовление главного блюда масленичной недели. Согласно их данным, общая стоимость продуктов для приготовления стопки из тридцати блинов составляет примерно 103 рубля.
— Больше половины этой суммы приходится на молоко — 60 рублей. Четыре яйца стоят около 22 рублей, 400 грамм муки — 12 рублей. Нужное количество подсолнечного масла, соли и сахара стоит примерно 9 рублей, — сообщают аналитики портала «Яндекс».
При этом, стоит отметить, что Новосибирск находится примерно в середине рейтинга городов-миллионеров по стоимости блинов. Дороже всего лакомство обойдется жителям Санкт-Петербурга и Красноярска: там, за необходимое количество ингредиентов придется отдать 111 рублей. Эксперты предполагают, что эта сумма связаны с высокой ценой на молоко в данных регионах. А вот самые дешевые блины в Перми, Уфе и Екатеринбурге: там ингредиенты для стопки блинов стоят меньше 95 рублей.
Кроме того, аналитикам удалось подсчитать, сколько стоят популярные добавки и начинки для блинов: красная икра, творог, сгущенка, сметана и сливочное масло. При этом стоит отметить, что в разных городах варианты их фасовки могут значительно отличаться. Поэтому при сравнении эксперты учитывали именно медианную стоимость ста грамм продукта.
В Новосибирске цены на такие добавки также находятся примерно в середине рейтинга. Однако есть одно исключение: сгущенка в нашем городе на на 11% дешевле, чем в среднем по городам-миллионерам.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывали о рецептах блинов, которыми можно порадовать на праздник своих близких. Своими секретами с журналистами поделился шеф-повар Максим Максименко.
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ИСТОЧНИК KP.RU