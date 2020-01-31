Масленица 2020: рецепт блинов от шеф-повара удивит ваших гостей

Масленица 2020 - праздник, в которой принято баловать близких самыми вкусными блюдами, и рецепт блинов от шеф-повара тут точно пригодится. Ведь это - традиционное угощение на праздничном столе. Елизавета Тюгаева, новосибирский социолог, автор проекта «Галерея сельдерея», объяснила, почему именно блины стали символом праздника.

- Это уже в советское время сложилось, что блины на Масленицу воспринимались как символ солнца. Но в старину этот праздник был посвящен прощанию со всем старым, так что тут, скорее, отдавалась дань другой традиции - есть блины на похоронах и поминках, - объясняет Елизавета.

Да и по цвету в старину блины никак не напоминали солнце: готовились они из ржаной муки и были коричневыми.

- Получались они толстыми и сытными, всем они нравились, - объясняет Елизавета.

Сейчас рецептов блинов куда лучше: мы попросили дать несколько советов лучшего молодого повара Новосибирской области Максима Максименко.

ПШЕНИЧНЫЕ БЛИНЫ

НАДО:

1 литр молока

350 грамм просеянной муки

1 яйцо 30 грамм сахара

5 грамм соли

В тесто можно добавить 30 грамм апелсиновой цедры

ГОТОВИМ:

Молоко нагреть до комнатной температуры, добавить соль сахар и яйцо, взбивать до получения однородной массы, и постепенно вводить муку, важно что бы не было камочков, после добавить 50 мл растительного масла.

ГРЕЧИЧНЫЕ БЛИНЫ

НАДО:

Смешать гречишную муку вместе с пшеничной также добавить соль, сахар, и яйцо растительное масло, для начинКи подойдёт паштет из куриной печени.

Паштет

Куриная печень - 300 грамм

Морковь - 100 грамм

Лук репчатый - 50 грамм

Яблоко - 150 грамм

ГОТОВИМ:

Морковь лук порезать крупно обжарить до полу готовности, добавить печень, и готовить 7 минут, почистить яблоко, так же крупно порезать и добавить к печени, так же 100 мл воды, тушить 10 минут, посолить добавить красный перец, сливочное масло 50 грамм, после измельчить блендером, желательно протереть через мелкое сито полученную массу. Остудить и подавать с блинами.

А вот рецепты от шеф повара кафе bliss Оксаны Семеновой.

Получается вкусно и сытно. Фото: bliss.

« КОТОМКА BLISS».

НАДО:

На 5 порций :

Испечь тонкий блинчик по нашему рецепту. Блинчики лучше делать маленькими

выпечь на сковородке диаметром 20 см.

Тесто для блина можно готовить из разной муки: пшеничная ,ржаная, гречневая.

Тесто на блины , у нас пшеничная мука:

Мука пшеничная - 150,гр

Молоко отборное - 300 мл

Яйцо куриное - 1 шт

Сахар - 20 гр

Соль - 4 гр

Масло растительное -13 гр

ГОТОВИМ:

1. Налить в подходящую емкость молоко комнатной температуры, вбить туда яйца, добавить соль и сахар.

2.Постепенно подсыпать муку, при этом помешивая, чтобы не получалось комочков. Они все равно будут получаться, так что помешивать надо качественно. Довести до консистенции нежирной сметаны.

3. Все размешать, оставить на 15–20 минут и потом добавить растительное масло. Кстати, тесто для блинов можно оставить в холодильнике и приготовить блины позже. С ним ничего не случится.

4. На сильно раскаленную сковороду налить немного масла и жарить блины.

Начинка :

Рис - 55 гр

Филе Кеты х/к - 160 гр

Огурец свежий -80 гр

Майонез - 40 гр

Лук репчатый -160 гр

Масло растительное -25 гр

Масло сливочное -25 гр

Икра красная -25 гр

Рис отварить до готовности в подсоленной воде.

Филе кеты х/к без кожи нарезать кубиком.

Огурец свежий нарезать кубиком.

Лук репчатый нарезать кубиком ,обжарить на растительном масле.

Все ингредиенты аккуратно перемешать , добавить майонез.

Начинка готова.

На блинчик выложить начинку. Собрать края так, чтобы получился мешочек. Перевязать перышком зеленого лука (лук можно обдать кипятком, тогда он не будет рваться). Вместо лука можно использовать сырную косичку, разделив ее на тонкие ленточки.

Сверху мешочек поливается немного сливочным маслом и на 5 минут в духовку.

Сверху каждой « котомки» выложить красную икру.

Пальчики оближешь! Фото: bliss.

БЛИНЫ ПО-ВОСТОЧНОМУ

НАДО:

На 5 порций ,

Способ приготовления блинов , как в предыдущем рецепте.

Начинка :

Филе куриное - 340 гр

Лук репчатый - 200 гр

Перец болгарский - 265 гр

Помидоры свежие - 305 гр

Чеснок свежий - 20 гр

Соус Чили - 25 гр

Кетчуп - 60 гр

Масло растительное - 50 гр

Соль - 5 гр

Перец черный молот - 1 гр

Масло сливочное - 15 гр

ГОТОВИМ:

1.Лук репчатый нарезать полукольцами обжарить на растительном масле.

2.Перец болгарский нарезать соломкой , филе куриное соломкой ,помидоры полукольцами ,

добавить в лук ,, добавить соль, перец, соус чили, кетчуп ,всё хорошо перемешать тушить до готовности, за 3 минуты добавить кинзу и чеснок.

Снять с огня, остудить.

Начинка готова.

На половину блина положить 1/5 часть начинки , свернуть трубочкой , по середине разрезать на две части. Сверху смазать сливочным маслом.