2020-02-28T11:16:09+03:00
Общество

Стало известно, когда закатают опасную яму на Большевистской

Там автомобилист чуть было не влетел в столб
Надежда РЫЖКИНА
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Яму закатают холодным асфальтом.Яму закатают холодным асфальтом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В мэрии Новосибирска рассказали, что будут делать с ямой на улице Большевистской. Она мешает автомобилистам ехать в сторону Бердска. Более того, несколько владельцев машин лишились там колес. Сибиряки просили дорожников срочно принять меры.

КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию, и вот что нам ответили:

— Работы по текущему ремонту покрытия на проезжей части будут проведены до 1 марта. Для этого используют холодный асфальт и метод локальной термогенерации. 27 февраля дорожные дефекты на данном участке отсыпаны асфальтовой высечкой, — пояснили в мэрии.

Напомним, 27 февраля водитель пожаловался на глубокую яму на улице Большевистской около поклонного креста. Он снял ее на видео и опубликовал ролик в соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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