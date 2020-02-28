Стало известно, когда закатают опасную яму на Большевистской
В мэрии Новосибирска рассказали, что будут делать с ямой на улице Большевистской. Она мешает автомобилистам ехать в сторону Бердска. Более того, несколько владельцев машин лишились там колес. Сибиряки просили дорожников срочно принять меры.
КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию, и вот что нам ответили:
— Работы по текущему ремонту покрытия на проезжей части будут проведены до 1 марта. Для этого используют холодный асфальт и метод локальной термогенерации. 27 февраля дорожные дефекты на данном участке отсыпаны асфальтовой высечкой, — пояснили в мэрии.
Напомним, 27 февраля водитель пожаловался на глубокую яму на улице Большевистской около поклонного креста. Он снял ее на видео и опубликовал ролик в соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU