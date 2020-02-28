Стало известно, когда закатают опасную яму на Большевистской

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:16:09+03:00

Там автомобилист чуть было не влетел в столб

Изменить размер текста: A A

В мэрии Новосибирска рассказали, что будут делать с ямой на улице Большевистской. Она мешает автомобилистам ехать в сторону Бердска. Более того, несколько владельцев машин лишились там колес. Сибиряки просили дорожников срочно принять меры.

КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию, и вот что нам ответили:

— Работы по текущему ремонту покрытия на проезжей части будут проведены до 1 марта. Для этого используют холодный асфальт и метод локальной термогенерации. 27 февраля дорожные дефекты на данном участке отсыпаны асфальтовой высечкой, — пояснили в мэрии.

Напомним, 27 февраля водитель пожаловался на глубокую яму на улице Большевистской около поклонного креста. Он снял ее на видео и опубликовал ролик в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Чуть в столб из-за нее не влетел»: автомобилисты жалуются на опасную яму на улице Большевистской

Водители просят дорожников скорее ее заделать (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU