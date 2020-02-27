2020-02-27T04:12:57+03:00
Общество

«Чуть в столб из-за нее не влетел»: автомобилисты жалуются на опасную яму на улице Большевистской

Водители просят дорожников скорее ее заделать
Надежда РЫЖКИНА
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Уже у нескольких машин пробиты колеса.Уже у нескольких машин пробиты колеса.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Житель Новосибирска пожаловался на глубокую яму на улице Большевистской около поклонного креста. Она мешает автомобилистам ехать в сторону Бердска. Но объехать ее не получается, поэтому уже несколько машин пробили себе колеса.

Водитель, у машины которого тоже пострадало колесо, снял яму на видео и выложил ролик в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»:

— Ехал 60 километров в час, влетел напротив столба. Машину повело, выехал на обочину. И оказался не один: там была девушка, которая ждет ГАИ уже с семи вечера! — пожаловался сибиряк.

Глубокую яму в левом ряду не получается объехать. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Глубокую яму в левом ряду не получается объехать.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По его словам, пока он, после записи видео, шел до своего автомобиля, кто-то еще пробил себе колесо.

— Хочу обратить на это внимание дорожников: заделайте яму! — попросил водитель.

КП-Новосибирск направила запрос в администрацию города, чтобы уточнить, когда на опасном участке проведут ремонтные работы.

В яме на Большевистской автомобили пробивают колеса.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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