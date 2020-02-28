В Новосибирске будут судить врача, по вине которого умерла мама двоих детей
В Новосибирске передано в суд дело, главный фигурант которого 39-летний хирург. По версии следствия, он допустил ошибку, из-за которой умерла мама двоих детей.
— 19 ноября 2018 года в ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» поступила пациентка с подозрением на острый аппендицит. Во время проведения диагностической лапароскопии оперирующий хирург не правильно выбрал методику вхождения в брюшную полость и повредил женщине хирургическим инструментом брюшную аорту. Из-за кровопотери спасти жизнь пациентки не удалось, сообщили в прокуратуре.
Врач обвинен по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Новосибирска.
Напомним, женщину привезли в больницу №34 на «скорой». В результате повреждения аорты женщина через 12 часов умерла. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая точно установила причину смерти пациентки.
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ИСТОЧНИК KP.RU