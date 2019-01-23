2019-01-23T11:20:44+03:00
Общество

12 часов мучилась: мать двоих детей с подозрением на аппендицит погибла в больнице

У погибшей жительницы Новосибирска остались муж и двое детей
Надежда ЯРКОВА
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Сибирячка с подозрением на аппендицит умерла в больнице.Сибирячка с подозрением на аппендицит умерла в больнице.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело по 109 статье — причинение смерти по неосторожности.

— Это случилось вечером 19 ноября 2018 года: по скорой помощи в городскую больницу №34 поступила женщина с подозрением на острый аппендицит. Чтобы начать экстренно лечить, было принято решение о проведении диагностической лапароскопии для точного установления диагноза. В самом ее начале, на этапе введения, хирургическим инструментом — троакаром врачи повредили брюшную аорту, из-за чего у пациентки началась массивная кровопотеря. Когда вставляли катетеры, врачи, видимо, сильно торопились, потому что пациентку надо было спасать, повредили ей подключичные вены и легкие. А когда делали искусственный массаж сердца — сломали ребра, — рассказала адвокат потерпевшей стороны, управляющий партнер юридической компании «Стибикина и партнеры» Юлия Стибикина.

Она добавила, что в результате всех этих осложнений, через 12 часов женщина умерла, хотя основное — это повреждение брюшной аорты.

— То есть 19 ноября в 10 часов вечера ей начали делать лапароскопию, а умерла она в 11:55 следующего дня — 20 ноября. Погибшей было 38 лет, у нее остались муж и двое малолетних детей, — уточнила адвокат, добавив, что сейчас родственники ждут назначения судебно-медицинского экспертизы в рамках уголовного дела.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин подтвердил, что следователями возбуждено уголовное дело по статье — причинение смерти по неосторожности.

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