2020-02-28T08:58:07+03:00
Происшествия

«Ссадины на лице и руке»: оконная рама упала на девятиклассника в школе в Кировском районе

О ЧП сообщил паблик «Инцидент Новосибирск»
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В школе на ученика упала оконная рама.В школе на ученика упала оконная рама.
Изменить размер текста:

В школе №109, расположенной по улице Вертковская, 19, на девятиклассника рухнула оконная рама. ЧП произошло примерно в 10:40 на уроке географии. Об этом сообщил подписчик группы «Инцидент-Новосибирск».

— В результате падения, школьник получил небольшие ссадины на лице и левой руке. Пострадавшего отправили в медкабинет, где ему обработали раны зеленкой и отпустили домой. В кабинете убрали упавшую раму и продолжили занятия, — рассказал очевидец.

КП-Новосибирск связалась с директором школы Екатериной Ивановой. Она утверждает, что ничего не было.

— Учитель географии знает, ничего на том уроке не было. На нас наговорили, — объяснила директор Екатерина Иванова.

Напомним, об инцидентах в школе №109 уже сообщалось. Раньше там падала штукатурка с потолка и стен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это нормально»: директор школы с обвалившимся потолком рассказала, что происходит со штукатуркой.

Руководитель учебного заведения утверждает, что такое у них происходит каждый год. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, почему в Новосибирске отменили автобусы до Казахстана
«Вылетела с дороги в сугроб»: на трассе в ДТП с «Газелью» погибла 12-летняя девочка
«Ссадины на лице и руке»: оконная рама упала на девятиклассника в школе в Кировском районе
«Была у мамы на руках»: в ДТП пострадала годовалая девочка
Они не смогли убежать: мама с ребенком оказались в смертельной ловушке в горящем доме
«От машины ничего не осталось»: пенсионерка погибла в страшном ДТП под Новосибирском
Александр Чернявский назначен директором клиники Мешалкина
«Там пробка — жуть»: вырезанный кусок асфальта на Октябрьском мосту так и не заделали
Область и ее доблесть: Герои Социалистического Труда поселились в интернете
Угрожают закрыть или оштрафовать: мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают деньги у больниц
Попили чайку: внук пришел в гости к бабушке и украл у нее украшения почти на 70 тысяч рублей
Стало известно, почему самолет «Норильск-Новосибирск» задерживается на семь часов
Синоптики рассказали, когда придет весна в Новосибирск
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятия по повышению финансовой грамотности для студентов вузов
Неудачно развернулся: в ДТП с такси серьезно пострадали два водителя
Прокуратура проверит больницу, где медсестра предлагала привязать к кровати ветерана войны
«Весной все затопит»: новосибирцы жалуются на то, что у их домов КамАЗы выгружают снег
«Громко плакал в коробке»: котенок необычного окраса ищет себе хозяина
Сибирякам предложили выбрать музыку для «умного» фонтана ко Дню Победы
В декабре в Новосибирске выпало около 140 % месячной нормы снега: рассказываем, что ожидает сибиряков в последние дни зимы
Косметолог заплатит 50 тысяч за то, что изуродовала губы сибирячки уколами красоты
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 27 февраля
В минздраве прокомментировали ЧП с больным ребенком, к которому не приехала скорая
Стало известно, почему у перинатального центра собрались пожарные машины
«Люди на грани истерики»: напуганные коронавирусом сибиряки стали чаще вызывать скорую помощь
«Разве так можно?»: скорая помощь отказалась приезжать к ребенку с температурой