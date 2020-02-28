«Ссадины на лице и руке»: оконная рама упала на девятиклассника в школе в Кировском районе

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:58:07+03:00

В школе на ученика упала оконная рама.

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В школе №109, расположенной по улице Вертковская, 19, на девятиклассника рухнула оконная рама. ЧП произошло примерно в 10:40 на уроке географии. Об этом сообщил подписчик группы «Инцидент-Новосибирск».

— В результате падения, школьник получил небольшие ссадины на лице и левой руке. Пострадавшего отправили в медкабинет, где ему обработали раны зеленкой и отпустили домой. В кабинете убрали упавшую раму и продолжили занятия, — рассказал очевидец.

КП-Новосибирск связалась с директором школы Екатериной Ивановой. Она утверждает, что ничего не было.

— Учитель географии знает, ничего на том уроке не было. На нас наговорили, — объяснила директор Екатерина Иванова.

Напомним, об инцидентах в школе №109 уже сообщалось. Раньше там падала штукатурка с потолка и стен.

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ИСТОЧНИК KP.RU