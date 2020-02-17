2020-02-17T06:19:43+03:00
Происшествия

«Это нормально»: директор школы с обвалившимся потолком рассказала, что происходит со штукатуркой

Руководитель учебного заведения утверждает, что такое у них происходит каждый год
Надежда РЫЖКИНА
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По словам директора, обвал штукатурки уже привычное дело в школеПо словам директора, обвал штукатурки уже привычное дело в школеФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Кировском районе Новосибирска в школе № 109 произошло ЧП. Там с потолка обвалилась штукатурка, обнажив кирпичную кладку. Аварийное место огородили скамейками и сигнальной лентой. Но родителям от этого спокойнее не стало: они волнуются, что дети могут попасть под обвал.

— Уже две недели разрушается здание, но директору нет и дела, можно просто перегородить и все. Заниматься ремонтом никто не собирается, видимо, ждем жертв. Самое страшное, что это школа, где ходят дети, — пожаловались в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В администрации школы заверили, что сейчас идет ремонт, а ученикам ничего не угрожает.

— Мы уже давно приняли меры. Будет ремонт, все давно огорожено, под контролем. Ремонт идет, когда детей нет рядом. Сегодня должны с мэрии приехать — я направила туда письма, как только все случилось, — прокомментировала корреспонденту КП-Новосибирск директор школы № 109 Екатерина Иванова.

По словам руководителя, штукатурка осыпалась из-за снега: в этом месяце его было чересчур много.

— Кровля крыши металлическая, на розливе верхней отопительной системы образовался конденсат. Он накапливался постепенно, и поэтому потолок отсырел. Крышу делали еще в 1998, сконструировали ее неправильно. Такое на самом деле случается каждый год, - объяснила Екатерина Иванова.

КП-Новосибирск направила в мэрию города запрос. Мы поинтересовались, какие меры будут предприняты для устранения аварийной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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