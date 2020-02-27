2020-02-27T12:36:50+03:00
Общество

Больница извинилась перед родственниками ветерана войны, которую медсестра предлагала привязать к кровати

Также в приемном отделении 25-ой медсанчасти пообещали провести ремонт
Ева ЛЮТОВА
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Галина Диордиева попала в больницу. Медперсонал предложил привязать старушку к кровати. Фото: предоставлено Юрием Ушаковым.Галина Диордиева попала в больницу. Медперсонал предложил привязать старушку к кровати. Фото: предоставлено Юрием Ушаковым.
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Администрации Городской клинической больницы №25 объяснила ситуацию, которая произошла с 91-летней Галиной Диордиевой. Напомним, родственники бабушки устроили скандал после того, как медсестра больницы предложила привязать ветерана к кровати.

— Медсестра заявила: «В туалет она не будет ходить. Мы ее привяжем к кровати, чтобы даже не пыталась. А то пойдет по коридору, а там кафель, расшибется еще», — рассказывал ранее КП-Новосибирск внук ветерана Юрий Ушаков. Также он добавлял, что медперсонал предложил родственникам самим ухаживать за бабушкой в больнице: мать ее, кормить.

Вот, что на это ответили в 25-ой медсанчасти, ответ был прислан на запрос «Комсомолки»:

— Заведующая терапевтическим отделением сразу после возникновения конфликтной ситуации побеседовала с родственниками пациентки, ответила на все вопросы и разъяснила, что в обязанности персонала отделения входит уход за пациентами и помощь в приеме пищи. Пациенты с ограниченными возможностями передвижения осуществляют физиологические отправления в судно или подгузники также при помощи персонала отделения. Подгузниками, пленками, бельем, средствами ухода отделения «Городской клинической больницы №25» обеспечены в достаточном объеме. В соответствии с законодательством, родственники пациентов, при их желании и согласии пациента, могут принимать участие в уходе и кормлении. Меры медицинского стеснения в виде мягкой фиксации могут применяться к пациентам для предупреждения самоповреждения при психомоторном возбуждении. Заведующая терапевтическим отделением также принесла извинения за недопонимание, возникшее при общении со средним медицинским персоналом. Для обеспечения индивидуального ухода пожилую пациентку перевели в ОРИТ. С персоналом терапевтического отделения был проведен внеплановый инструктаж о соблюдении этики и деонтологии медицинского работника, а также о порядке оказания медицинской помощи в условиях стационара. Эмалированный лоток на представленной фотографии предназначен для сбора отходов класса А (например, колпачков от игл) и не стерилизуется. Для проведения медицинских манипуляций, в том числе, забора крови, в больнице используют стерильный материал и лотки из нержавеющей стали, количество которых достаточно для обеспечения работы отделения. Грязная посуда находится на столе, предназначенном для сбора грязной посуды, на фотографии видна соответствующая табличка. Ремонт входной группы и приемного отделения начнется в ближайшее время, разработана проектно-сметная документация, выделены финансовые средства. В настоящее время ведутся демонтажные работы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«В туалет ходить запретили, пообещали связать»: родственники ветерана войны устроили скандал в больнице

Родные 91-летней жительницы Новосибирска Галины Диордиевой остались в недоумении после посещения больницы, куда попала бабушка. Пенсионерка простыла, на «Скорой» ее увезли с подозрением на бронхит в 25-ю медсанчасть. Вместе с сибирячкой туда поехали ее дочь и внук (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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