«В туалет ходить запретили, пообещали связать»: родственники ветерана войны устроили скандал в больнице

Родные 91-летней жительницы Новосибирска Галины Диордиевой остались в недоумении после посещения больницы, куда попала бабушка. Пенсионерка простыла, на «Скорой» ее увезли с подозрением на бронхит в 25-ю медсанчасть. Вместе с сибирячкой туда поехали ее дочь и внук.

У бабушки взяли кровь на анализ. Инструменты не вызывают доверия. Точно ли тут все стерильно? Фото: предоставлено Юрием Ушаковым.

- Бабушка - труженик тыла, сейчас эта категория приравнена к ветеранам Великой Отечественной. Она с 12 лет работала на заводе в Кемеровской области. Выбивала из камней стекло, а из него в войну делали оптику, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Ушаков, внук пенсионерки. - И вот накануне 75-летия Победы бабушка приболела. Ее увезли в больницу, в терапевтическое отделение на четвертом этаже. Бабушка ходячая, нормальная. Но туалета в общей палате не оказалось. Поэтому медсестра заявила: «В туалет она не будет ходить. Мы ее привяжем к кровати, чтобы даже не пыталась. А то пойдет по коридору, а там кафель, расшибется еще». Я возмутился: «Она ветеран войны, зачем ее привязывать?»

По словам Юрия, родным предложили дежурить возле бабушки, кормить ее, мыть.

- Говорят: «Мы ей только утром и вечером подгузник поменяем, а вам мыть-протирать ее». Еще сказали, чтобы мы приходили кормить бабушку. Тут еду просто развезли - и все, типа никто с ней нянчиться не будет. Ну как так? Это же ветеран, - возмущен Юрий.

Терапевтическое отделение 25-й медсанчасти давно нуждается в ремонте. Фото: предоставлено Юрием Ушаковым.

Мужчина готов был поместить бабушку в платную палату, но в больнице сказали, что мест нет. Бесплатное же отделение выглядело сиротливо, как грустно шутит Юрий, «в винтажном стиле».

- Плошки с принадлежностями для забора крови - ободраны, эмаль сбита. Со сбитой эмалью их стерилизовать вообще-то нельзя… На столе в коридоре - грязная посуда, ведро с помоями, - показывает фотографии, сделанные в больнице, Ушаков. - Я тогда пошел к заведующей отделением с жалобой. Она, во-первых, вызвала медсестру, которая, кажется, была единственной дежурившей медсестрой на весь этаж. Во-вторых, извинилась, сказала, что никто бабушку привязывать не будет и уход за ней будет нормальный. Бабулю в итоге перевели в реанимацию, где пообещали хороший уход. Но у меня вопрос: если бы я не устроил разборок, они бы мучали пожилого человека? Так у нас относятся к ветеранам?

На столе в коридоре - грязная посуда и ведро отходов. Фото: предоставлено Юрием Ушаковым.

Неофициально медики объясняют, что, конечно, никто бабушку мучить не хотел. К кровати привязывают тех пациентов, у кого деменция или другие серьезные заболевания. То есть тех, кто может себе навредить во время лечения. Насколько оправдана была предложенная мера в данной истории, уже разбирается минздрав Новосибирской области. Журналисты КП-Новосибирск отправили в ведомство запрос, а к нему приложили фотографии, сделанные Юрием в больнице.

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