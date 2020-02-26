2020-02-26T10:52:03+03:00
Общество

«Не представляю такую красоту в однушке»: Гузеева восхитилась стриптизершей из Сибири

На программе «Давай поженимся» девушка пыталась найти своего будущего мужа
Анна ПАШАГИНА
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Анна хочет замуж, но не хочет детей. Фото: скриншот из видео.Анна хочет замуж, но не хочет детей. Фото: скриншот из видео.
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Сибирячка Анна Герц приняла участие в программе «Давай поженимся». Ранее КП-Новосибирск писали про девушку, которая стала звездой «Инстаграмма» благодаря своему преображению. Причем сибирячка не скрывает, что занималась стриптизом. Увидев Анну, Лариса Гузеева отметила, что теперь знает, как выглядит девушка на миллион.

— Я не представляю такую красоту в однушке в Химках, — говорит Лариса.

У Анны уже есть свое понятие о том, каким должен быть у нее брак.

— Идеальный брак для меня пока что без детей, — отметила Анна в диалоге с ведущей. — Я буду и женой, и ребенком, и музой, и богиней.

Анна рассказала, что у нее есть мечта — найти мужчину, который будет ее обеспечивать, будет ее лучшим другом, понимающим человеком. Он должен поддерживать девушку в начинаниях.

— У меня уже были отношения, которые основаны на спонсорских моментах. Он был старше меня в 2 раза, правда, я поздно поняла, что это был большой недостаток в наших отношениях. Нас «съел» быт, — говорит сибирячка.

Познакомившись с парнями, Анна так и не остановила ни на одном свой выбор.

Сибирячка пришла на программу "Давай поженимся".Новый музыкальный НЕФОРМАТ: https://youtube.com/neformat-music Невеста - Анна, 23 года, в прошлом стриптизёрша, сейчас модель и начинающий фитнес-тренер. Мечтает купаться в деньгах и подарках, гордится тем, что вложила в свою внешность более миллиона рублей, признается, что умеет доставить удовольствие мужчине. Возлюбленный сразу обозначил, что не готов стать её мужем, но с удовольствием воплотит в жизнь все остальные её желания. Анна не видит себя рядом с бородатым и длинноволосым скупердяем. Подарит себя спортивному предпринимателю с татуировками, который будет её баловать круглосуточно. Официальная страница проекта в Instagram: https://instagram.com/_davay_pozhenimsya_ Официальная канал Розы Сябитовой на https://www.youtube.com/channel/UCXoZYj1tEHVerMyDedSlCdw

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ИСТОЧНИК KP.RU

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