Из мышки в супермалышку: блогерша собирает с подписчиков деньги на «попу, как у Ким»

Она приковывает взгляды. Парни сворачивают головы, а бабушки закатывают глаза и обсуждают возле подъезда. Аня честно признается: в свою грудь вложила 600 тысяч рублей. Мы попытались понять, для чего девушке нужно было такое преображение.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО СМЕНЫ КРУГА ОБЩЕНИЯ

Знакомьтесь: Анна Герц. Обладательница роскошных форм и богатого внутреннего мира. Она называет себя «девушкой с большим секретом».

- В свои 23 года я уже успела поменять место жительства - переехала из Воронежа в Новосибирск, а еще прокачать не только свое тело, но и внутренний мир, отношение к красоте и жизни в целом, - рассказывает о себе Аня.

По словам девушки, до 17 лет она была настоящим синим чулком. Мало друзей, зажатая в общении, никогда не пользовалась популярностью в школе. Вместо вечеринок с одноклассниками зубрила физику и вообще хорошо училась. Фото тех времен Аня не любит, их практически не найти на ее страничке - девушка все удалила, остались только снимки в темноте или в профиль. Жизнь Анны изменилась внезапно.

Так Анюта выглядела в детстве. Сейчас друг детства Аню бы не узнал...Фото: СОЦСЕТИ

- Я начала общаться с людьми с нетрадиционной ориентацией. После этих полезных знакомств мой взгляд на вещи перевернулся на 180 градусов, - вспоминает Анна о своем прошлом.

Необычная дружба принесла свои плоды. Девушка говорит, что ее представления о красоте изменились в корне. Анна решила, что хочет начать новую жизнь. И понеслось! На данный момент сделано несколько операций, в том числе и пластика груди.

- Раньше мой размер груди был 1,5. Сейчас я гордо ношу свой 5-й, и мне ни капли не тяжело. Это мое достоинство, - уверяет сибирячка.

Пышная грудь - достоинство молодой сибирячки.Фото: СОЦСЕТИ

Грудь Анны перенесла две операции. Да и влетела в копеечку - 600 тысяч рублей. Кто спонсировал преображение?

- На эти вопросы не отвечаю, - тоненьким голоском гордо отрезает девушка.

Родители Ани с трудом узнают сейчас свою дочь. Но, по ее словам, поддерживают свою девочку и восхищаются ей.

СКИНУЛИСЬ НА КРАСОТУ

В социальных сетях девушка называет себя миллионершей и ядерной бомбой. Но в разговоре с корреспондентом тут же уточняет, что главный ее капитал - тело.

- Мое тело - это самое главное капиталовложение. Поэтому я и миллионерша, - улыбается сибирячка.

На вопрос о работе Анна отвечает, что работает звездой. Трудно с этим не согласиться, ведь внешность девушки притягивает финансы. Именно это и позволяет красотке вкладываться в себя по полной программе. Какой-то замкнутый круг.

Вызывающий вид девушки вызывает много споров и собирает комментарии в социальных сетях.Фото: СОЦСЕТИ

- Я же не только в тело вкладываюсь. Внутренний мир обязательно нужно развивать. Поэтому я занимаюсь саморазвитием в том числе. В планах стать персональным фитнес-тренером, учусь сейчас в академии фитнеса и бодибилдинга, - признается Аня.

Аня говорит, что, несмотря на некоторую детскую скромность, о ногах, как у Кэмпбелл, и попе, как у Ким, мечтала всегда. Практически Деду Морозу такие письма писала. Мечта сбылась - сейчас она королева любой вечеринки. Ее фотографии в «Инстаграме» привлекают не только новосибирцев, но и иностранцев.

По городу девушка привыкла передвигаться на такси - так меньше шансов найти приключения на пятую точку. Когда Анна оказывается в обществе, все внимание приковано именно к ней. Тысячи зевак достают камеры и начинают снимать экстравагантную брюнетку.

- Меня реально всегда фотографируют. Куда дальше выкладывают эти снимки, не знаю, - объясняет Анна. - Я обожаю внимание. Да, мою страничку часто посещают хейтеры, но я не вижу смысла с ними бороться. Они дарят мне внимание, а это то, что мне нравится. Зачем тогда от этого избавляться?

Анне нравится показывать не только грудь, но и другие привлекательные части тела.Фото: СОЦСЕТИ

Недавно Анна провела шуточную акцию. Разметила фотографию и написала:

- Помогите чем можете. Вот номер карты, все на благо моей попы. Не можете - не помогайте. Всех люблю.

На просьбу «скинуться на красоту» откликнулись многие подписчики. Кто-то по 300 рублей переводил, кто-то - по 5 тысяч.

- Это вообще-то была шуточная акция, - смеется сибирячка. - Не думала, что так много людей на нее откликнутся. Мой девиз: «Если можно попросить, почему бы и нет?»

Кто такая Аня - жертва внимания или королева поп-культуры? Делитесь своим мнением в комментариях.