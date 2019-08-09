«У меня экран треснул от таких фото»: сибирячка показывает огромную грудь за деньги

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-09T14:10:34+03:00

Сибирячка Анна гордится своей огромной грудью, она убеждена: формы - это красиво. Фото: anna_na_bananne

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Сибирячка под ником «Анна на банане» — блогерша, у которой больше 8 тысяч подписчиков. Только зарабатывает девушка не рекламой в «Инстаграме», а собственной грудью, причем весьма внушительных размеров. В сторис своего аккаунта девушка с выдающимся бюстом разместила объявление:

-Помогите, кто может! Номер карты. На благо моей груди, — гласит объявление. — Для откликнувшихся будет отдельная благодарность.

Какая именно, интригующе умалчивается. Суммы от подписчиков на карточку приходят разные: от 379 рублей до пяти тысяч. Тем не менее, баланс карточки сибирячки уверенно растет. Она уже насобирала 65 тысяч рублей.

Девушка разместила объявление в аккаунте инстаграма. Фото: anna_na_bananne

Фото экспрессивной красотки активно лайкают, но вместо комментариев сплошные смайлы.

На пошлые предложения, девушка категорично отвечает, что она за моральные ценности.

— Формы! Они так прекрасны, еще с древних времен художники рисовали девушек с формами, обычно самцы их всегда замечают, а настоящий мужчина увидит еще и взгляд, а формы лишь прекрасное дополнение, — философствует сибирячка.

Большая часть подписчиков впечатлены формами девушки:

— У меня экран треснул от таких фото, — пишут сибиряки.

А тех, кто не понимает всей красоты такого объема, сибирячка без сожаления отправляет в блок.

Новосибирцы шлют девушке немалые суммы. Фото: anna_na_bananne

ИСТОЧНИК KP.RU