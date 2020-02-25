2020-02-25T13:30:18+03:00
Здоровье

Фитотерапия в кармане: как лекарственные травы помогают быть здоровой всей семье

Рассказываем, как новые фитопрепараты влияют на весь организм и почему они подойдут любому - от офисного работника до домохозяйки
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Не все сибиряки знают, что львиная доля продаваемого в стране гематогена, полезного и вкусного лакомства, производится под Новосибирском, в рабочем поселке Краснообск, на заводе «Фарм-про». Впрочем, как и большая часть традиционных биологически активных добавок в капсулах. Недавно федеральный лидер по производству БАД выпустил на рынок новую линию натуральных растительных фитопрепаратов в таблетках. По сути компания предлагает доступную «фитотерапию в кармане». Чем же так интересна новинка и почему ее обязательно стоит попробовать?

Прежде всего в основе действия всех продуктов - синергия традиционных растительных трав и самых современных витаминных комплексов. Талантливые разработчики компании «Фарм-про» создали по-настоящему эффективные рецептуры, позволяющие при невысокой цене получить от препаратов максимум для защиты своего здоровья и здоровья своих близких.

В линейке представлены продукты для укрепления ключевых функций и органов - зрения, иммунитета, ЖКТ и других, то есть найдется средство как для офисных сотрудников (укрепление зрения), так и для профилактики простуды для всей семьи, а также для поддержки функций сердца, почек и других органов у пожилых людей. Особый интерес вызывают продукты для женщин: для сохранения красоты волос, ногтей и кожи, для поддержки в период возрастных гормональных изменений.

Лечение травами практикуется веками, наши предки заготавливали цветки, ягоды, листья, коренья. Сегодня нет необходимости заниматься этим самостоятельно, потому что есть готовые фитопрепараты в таблетках от компании «Фарм-про».

Никогда ранее фитотерапия не была такой удобной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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