«Хочу сделать подарок дедушке»: мошенники выманивают деньги, прикрываясь девочкой-сиротой

24 Февр. 2020 2020-02-24T18:20:01+03:00

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Жители Новосибирской области раскрыли попытку нажиться на благотворительности с помощью жалостливого текста. Сама просьба от неизвестной девочки-сироты появилась сообщества «Подслушано в Искитиме». Автор сообщения писал со страницы школьницы из Курска и предлагал перейти на ее страницу, где была опубликована ссылка на встречу «ВКонтакте».

Сама встреча была создана за несколько дней до праздника 23 февраля. В этой встрече якобы 11-летняя девочка рассказывает, что учится в пятом классе и у нее нет родителей. Сирота живет с дедушкой и копит деньги на обои, и якобы уже накопила «мелочь после покупок из магазина» — более 600 рублей за 8 месяцев. Пост сопровождается фото старой комнаты и просьба переводить деньги на карту.

Выпускник НГУ Сергей Кудряшев сообщил КП-Новосибирск, что автор сообщения пытается нажиться на жалости, а страница является «фейком». Месяц назад он видел пост с теми же фотографиями, только тогда текст был написан от лица мальчика.

- Пошла вон со своим тупым разводом. В прошлый раз «дедушке» помочь хотел мальчик, а фото якобы его комнаты то же самое, и стиль просьбы тот же самый, - резко написал в комментариях к просьбе школьницы Сергей Кудрявцев.

Создатель страницы школьницы из Курска не ответил на сообщения КП-Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU