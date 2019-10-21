История с новосибирскими школьниками, сидящими на бутылках, оказалась фейком

Фотография, как дети сидят на бутылках из-под кулера, попалась на глаза новосибирских журналистов благодаря местному публику. Позже новость разнеслась и по другим группам в соцсетях:

- В Новосибирске из-за нехватки стульев школьников пересадили на бутылки, - гласила подпись.

В соцсетях поднялась настоящая буря: эмоции в комментариях просто зашкаливали:

- Директора школы с завучем самих на бутылки посадить надо!

- Страна абсурда!

- Это жесть, товарищи!

Вот только незадача: спустя несколько часов пост в группе исчез.

- Это опубликовал один из админов, взял информацию в «Твиттере» у пользователя под ником «Жизнь в России». А второй удалил, так как снимок непонятно, где вообще сделан, - объяснил КП-Новосибирск источник.

Отправились в «Твиттер» за поисками ответов и мы. Статус на страничке явно антироссийский: Мы производим впечатление великой державы! А больше ничего не производим». Посты соответствующие – от более-менее нейтрального «На заводе КамАЗ на проходной поставили алкотестер. Работники завода под дождем ждут очереди, чтобы дыхнуть в умную машину » до выпада в адрес депутатов Госдумы, которые отклонили законопроект об обязательных проверках госслужащих и депутатов на наркотики – «Наркоманы проверок не любят».

И вот - тот самый пост о сибирских детях:

- В Новосибирске из-за нехватки стульев школьников пересадили на бутылки, - написал блогер и прикреплено два фото.

Самые внимательные читатели стали замечать недочеты. К примеру, на одном фото дети в форме, а на другом – в обычной одежде. Явно, что сделаны они в разных школах, так что пользователи соцсетей справедливо заподозрили, что эта история – фейк.

- Классный вброс! Ни одному учителю в голову не придет посадить ребенка на бутылку, еще и на горлышко. Вы-то взрослые люди, господа. Вы голову иногда включайте, - пишут комментаторы.

Пожалуй, тут больше нечего добавить…