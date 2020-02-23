Цирковой медведь перепугал жителей сибирской деревни

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:34:53+03:00

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Цирковой медведь Арчи испугал жителей деревни под Новосибирском: сибиряки уверены, что хозяева отпускают зверя гулять самостоятельно. По словам местных жителей, косолапый гуляет по главной дороге - именно там пролегает путь местных детей в школу.

— Это все не правда! Арчи мы выводим только на фотосессии. Я всегда его веду на поводке и нахожусь рядом с ним все время, — рассказала КП-Новосибирск дрессировщица Майя Кирсанова.

Если же мишка хочет погулять, на улице специально для него есть отстроенный вольер. Он находится на территории конного клуба и полностью закрыт.

— Он там может резвиться, кататься в снегу и делать, что хочет. Ограничений именно в нем нет. Арчи оттуда не выйдет никаким образом, — отметила дрессировщица.

Ранее КП-Новосибирск уже писала про Арчи: дрессировщица рассказала про его судьбу, откуда он приехал и что любит кушать.

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ИСТОЧНИК KP.RU