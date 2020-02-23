Сибирячка отсудила у торгового центра четверть миллиона за отказ переехать в Москву

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:58:28+03:00

Работодатель уволил бухгалтера после шести лет работы за то, что девушка отказалась переезжать в столицу

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Бухгалтер Марина В. проработала шесть лет в новосибирском торговом центре, рассчитывая зарплату сотрудникам и руководству. Но в январе прошлого года компания решила передать ее отдел в состав московского подразделения и предупредила сотрудницу. Ей нужно было перебираться в столицу, чтобы продолжить работать в организации. Однако девушка отказалась от переезда, и в марте 2019 года ее уволили.

Однако бухгалтер решила оспорить увольнение и обратилась в прокуратуру Ленинского района. По закону, работодатель должен был предложить ей другую должность или похожую вакансию в Новосибирске. Но торговый центр не смог доказать, что предлагал ей что-то подобное.

В итоге суд решил взыскать с гипермаркета среднюю зарплату за 148 дней «вынужденного прогула» после незаконного увольнения. Сумма составила более 260 тысяч рублей, также Марине Ващенко удалось отсудить 15 тысяч рублей за моральный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU