2020-02-23T12:36:28+03:00
Общество

Подписчики шлют деньги блогеру, решившему отправить снег в Дубаи

Правда, пока Михаилу Докукину удалось собрать небольшую сумму
Анна ПАШАГИНА
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Пока что собрать деньги у Михаила не получается.Пока что собрать деньги у Михаила не получается.
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Подписчики поддержали новосибирского блогера Михаила Докукина, который планирует слетать в Дубаи и отвезти в Объединенные Арабские Эмираты немного сибирского снега. Ранее КП-Новосибирск писала, что сибиряк собирает на это деньги и даже расписал все затраты, которые ему предстоят.

И вот - первые новости: подписчики начали присылать Михаилу деньги:

— Мне удалось собрать пока что 700 рублей, — рассказал КП-Новосибирск Михаил.

Михаил разместил у себя на страничке в Facebook пост о том, что в ближайшее время появятся новости о перевозке снега в Дубаи. Только пока подробности держит в секрете.

— Я сам пока не знаю, хорошие это будут новости или плохие. Следите за моей страничкой и тогда все узнаете, — говорит сибиряк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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