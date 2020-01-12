2020-01-12T09:14:41+03:00
Общество

Блогер собирает деньги на билет в Дубай, чтобы подарить арабам снег из Новосибирска

Автор идеи намерен собрать 300 тысяч, чтобы наполнить контейнер продуктом зимних осадков и отправиться с ним в Объединенные Арабские Эмираты
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Михаил Докукин намерен полететь в Дубай с контейнером новосибирского снега.Михаил Докукин намерен полететь в Дубай с контейнером новосибирского снега.
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Новосибирский блогер Михаил Докукин намерен отвезти сибирского снега в Дубай. Он планирует в марте наполнить белым грузом 80-литровый контейнер и полететь с ним в Объединенные Арабские Эмираты.

- Я подумал, а почему бы не взять нашего сибирского снега и не отвезти его туда, где его вовсе нет? Например, в Арабские Эмираты. Я хочу инициировать в Дубае коллекцию снегов мира и первый снег для этой коллекции привезти из Новосибирска, - говорит блогер в видеообращении к интернет-пользователям.

Обращается он не случайно: Михаил рассчитал бюджет акции, и теперь собирает 300 тысяч на ее воплощение. Основная часть затрат – почти 140 тысяч рублей – цена авиабилетов до арабского города и обратно. Лететь Докукин намерен вместе с переводчиком и видеооператором.

Блогер рассчитал смету экспедиции.

Блогер рассчитал смету экспедиции.

Формировать бюджет блогер намерен через площадку для краудфандинга Planeta.ru. Если денег окажется больше заявленной суммы, автор идеи обещать пустить часть на благотворительность.

Переговоры с принимающей стороной он уже ведет. И чтобы не возвращаться обратно впустую, готов прихватить из эмиратов песка. Об этом он сообщил Генконсульству РФ в Дубае, отправив электронное письмо.

Автор идеи готов вернуться с багажом из песка.

Автор идеи готов вернуться с багажом из песка.

Если хранение песка в Сибири – дело не хитрое, то выставка снегов в жаркой стране может оказаться недолгой: растает за секунды. Но блогер говорит, что уже продумал решение проблемы.

- Снег будет экспонироваться в холодильнике в прозрачном кубе, - объясняет Михаил и ждет последователей из других государств, где зимой стоят холода. - По поводу снега из других стран я готов задать тон и показать пример. Потом, думаю, эта идея станет мейнстримом.

Блогер собирает 300 тысяч, чтобы отвезти снег из Новосибирска в Дубай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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