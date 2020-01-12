Блогер собирает деньги на билет в Дубай, чтобы подарить арабам снег из Новосибирска

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:14:41+03:00

Автор идеи намерен собрать 300 тысяч, чтобы наполнить контейнер продуктом зимних осадков и отправиться с ним в Объединенные Арабские Эмираты

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Новосибирский блогер Михаил Докукин намерен отвезти сибирского снега в Дубай. Он планирует в марте наполнить белым грузом 80-литровый контейнер и полететь с ним в Объединенные Арабские Эмираты.

- Я подумал, а почему бы не взять нашего сибирского снега и не отвезти его туда, где его вовсе нет? Например, в Арабские Эмираты. Я хочу инициировать в Дубае коллекцию снегов мира и первый снег для этой коллекции привезти из Новосибирска, - говорит блогер в видеообращении к интернет-пользователям.

Обращается он не случайно: Михаил рассчитал бюджет акции, и теперь собирает 300 тысяч на ее воплощение. Основная часть затрат – почти 140 тысяч рублей – цена авиабилетов до арабского города и обратно. Лететь Докукин намерен вместе с переводчиком и видеооператором.

Блогер рассчитал смету экспедиции.

Формировать бюджет блогер намерен через площадку для краудфандинга Planeta.ru. Если денег окажется больше заявленной суммы, автор идеи обещать пустить часть на благотворительность.

Переговоры с принимающей стороной он уже ведет. И чтобы не возвращаться обратно впустую, готов прихватить из эмиратов песка. Об этом он сообщил Генконсульству РФ в Дубае, отправив электронное письмо.

Автор идеи готов вернуться с багажом из песка.

Если хранение песка в Сибири – дело не хитрое, то выставка снегов в жаркой стране может оказаться недолгой: растает за секунды. Но блогер говорит, что уже продумал решение проблемы.

- Снег будет экспонироваться в холодильнике в прозрачном кубе, - объясняет Михаил и ждет последователей из других государств, где зимой стоят холода. - По поводу снега из других стран я готов задать тон и показать пример. Потом, думаю, эта идея станет мейнстримом.

Блогер собирает 300 тысяч, чтобы отвезти снег из Новосибирска в Дубай.

ИСТОЧНИК KP.RU