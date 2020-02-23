«Нашли героин»: новосибирские спецназовцы поймали наркоторговцев

23 Февр. 2020 2020-02-23T07:20:33+03:00

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В Новосибирске задержаны сбытчики наркотических веществ: об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. Напомним, КП-Новосибирск ранее писала, что сибиряки стали свидетелями работы силовиков.

— В состав группы входили 29-летний мужчина и его 33-летняя сожительница, проживающие в Кировском районе. Подозреваемые были задержаны отрядом специального назначения «Гром» у дома по улице Бронной. При личном досмотре полицейские обнаружили у задержанного более 10 граммов героина, а у его сообщницы около 50 граммов синтетического наркотика, — сообщает пресс-служба МВД.

Когда к подозреваемым поднялись в квартиру, то обнаружили еще более 16 грамм наркотиков синтетического происхождения. Там же оперативники обнаружили весы и упаковочный материал.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU