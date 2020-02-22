2020-02-22T20:16:09+03:00
Происшествия

Люди в масках вытащили из иномарки пассажиров и скрутили их в Новосибирске

Очевидец успел снять это на видео. По его словам, инцидент произошел на улице Шмонина
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Очеивдец успел снять неожиданное событие в Новосибирске. Фото: «Инцидент-Новосибирск».Очеивдец успел снять неожиданное событие в Новосибирске. Фото: «Инцидент-Новосибирск».
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В Новосибирске люди в масках вытащили из автомобиля Nissan находившихся в нем пассажиров. Об этом, ссылаясь на очевидца, сообщает паблик «Инцидент-Новосибирск».

«Наш подписчик рассказал о задержании неизвестных группой захвата у дома на улице Дмитрия Шмонина. Сначала во двор заехал «Ниссан», за ним въехала «ГАЗель», из нее выскочила группа захвата и вытащили всех из седана», - цитирует паблик жителя, успевшего снять события во дворе на видео.

Наблюдатель полагает, что застал работу силовиков. По его словам, правоохранители скрутили всех, кто был в легковом автомобиле, включая двух девушек.

Редакция КП-Новосибирск обратилась за комментариями в областное управление МВД России. Когда официальная информация будет предоставлена, издание разместит ее на сайте KP.RU.

Группа захвата скрутила пассажиров иномарки в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Люди в масках вытащили из иномарки пассажиров и скрутили их в Новосибирске
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