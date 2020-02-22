2020-02-22T07:44:30+03:00
Происшествия

Погибли дети 4 и 7 лет: появились подробности смертельного ДТП под Новосибирском

В Убинском районе машина выехала на встречную полосу и налетела на грузовик. В автомобиле выжила только женщина, но и она скончалась в больнице
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В аварии под Новосибирском погибли дети и их родители.В аварии под Новосибирском погибли дети и их родители.
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В ДТП под Новосибирском погибло четыре человека. Среди них – дети: 4-летний мальчик Володя и его 7-летняя сестра Женя. Об этом в соцсетях рассказывают люди, которые знали эту семью.

Напомним, авария произошла вечером 21 февраля. По данным областного управления МВД, автомобиль Opel Astra выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF.

26-летний водитель легковой иномарки двое детей погибли на месте. Мать ребятишек, которая работала участковым педиатром в Кыштовке, в первые минуты была жива, ее успели доставить в больницу. Но там скончалась и она.

«Авария прям передо мной эта случилась, от машины ничего не осталось, люди на обочине лежали, такой ужас. Покрытие дороги отвратительное было», - написал в соцсети ВКонтаке очевидец по имени Егор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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